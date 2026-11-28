Fußballschuhe, Mitgliedsbeiträge und Fahrten zu Turnieren: Was für viele Familien selbstverständlich ist, wird für andere zur finanziellen Belastung. Die Bundesregierung plant nun eine Unterstützung von 300 Euro jährlich pro Kind, doch ausgerechnet bei Sportvereinen könnte es Probleme geben.

Während viele Kinder am Wochenende mit ihren Mannschaftskollegen auf dem Fußballplatz oder in der Handballhalle stehen, müssen andere auf ihr liebstes Hobby verzichten. Nicht weil ihnen das Talent oder die Motivation fehlt, sondern weil das Familienbudget dafür nicht ausreicht. Laut Statistik Austria waren im vergangenen Jahr rund 395.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entspricht mehr als jedem fünften Kind in Österreich.

Anlässlich ihrer am Freitag gestarteten Spendenkampagne macht die Volkshilfe Österreich auch auf die finanziellen Hürden beim Zugang zu Sport- und Freizeitaktivitäten aufmerksam. Wie hoch diese tatsächlich sein können, zeigt ein Blick auf die Mitgliedsbeiträge österreichischer Sportvereine.

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Bis zu 700 Euro jährlich, noch bevor das erste Tor fällt

KOSMO hat sich die öffentlich zugänglichen Mitgliedsbeiträge mehrerer Wiener Sportvereine genauer angesehen. Beim Fußballverein 1210 Wien kostet die Mitgliedschaft für Kinder der Altersgruppen U7 bis U10 jährlich 650 Euro. Ab der U11 sind es bereits 700 Euro. Hinzu kommen bei einer Neuanmeldung einmalig 50 Euro für den Spielerpass.

Beim Handballverein West Wien beträgt der Mitgliedsbeitrag für die laufende Saison je nach Altersgruppe 290 beziehungsweise 410 Euro. Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die finanziellen Anforderungen ausfallen können. Hinzu kommen je nach Verein und Sportart Ausgaben für Schuhe, Trainingsbekleidung, Turnierfahrten und Trainingslager. Haben Eltern zwei oder drei sportbegeisterte Kinder, können sich die jährlichen Ausgaben trotz möglicher Geschwisterrabatte schnell auf einen vierstelligen Betrag summieren.

Auch die Vereine stehen allerdings unter wirtschaftlichem Druck. Hallenmieten, Betriebskosten, Trainingsmaterialien und die Finanzierung des Spielbetriebs müssen gedeckt werden. So beschloss der Wiener Handballverein WAT Fünfhaus im Juni eine Erhöhung seiner Mitgliedsbeiträge für die laufende Saison um 50 Euro.

Wenn mit dem Sport auch Freundschaften verloren gehen

Die Folgen finanzieller Einschränkungen gehen weit über den Bewegungsmangel hinaus. Gerade Mannschaftssportarten bieten Kindern die Möglichkeit, Freundschaften außerhalb der Schule zu schließen, Verantwortung zu übernehmen und Selbstvertrauen zu entwickeln. In einer Stadt wie Wien erfüllen Sportvereine zudem eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Auf dem Spielfeld begegnen sich Kinder unterschiedlicher Herkunft und sozialer Verhältnisse, verbunden durch ein gemeinsames Interesse.

Wer seine Mannschaft aus finanziellen Gründen verlassen muss, verliert deshalb möglicherweise nicht nur ein Hobby, sondern auch einen wichtigen Teil seines sozialen Umfelds. Die SPORTUNION Wien machte erst am 24. November auf diese Problematik aufmerksam und forderte verstärkte öffentliche Unterstützung, um finanzielle Hindernisse beim Zugang zum Vereinssport abzubauen.

Bundesregierung plant 300 Euro pro Kind

Eine mögliche Verbesserung soll die geplante Teilhabekarte des Sozialministeriums bringen. Am 25. November endete die Begutachtungsfrist des entsprechenden Gesetzesentwurfs. Ab 2027 sollen anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien jährlich ein digitales Guthaben von 300 Euro erhalten. Damit sollen unter anderem Sportartikel, Vereinsangebote, Freizeitaktivitäten und Ferienbetreuung finanziert werden können.

Das Sozialministerium rechnet mit rund 200.000 Anspruchsberechtigten. Familien, die bereits Sozialhilfe beziehen, sollen nach dem vorliegenden Entwurf von dieser Leistung ausgenommen sein, da für sie andere Sachleistungen vorgesehen sind.

Die Volkshilfe sieht allerdings ein praktisches Problem bei der geplanten Umsetzung. Viele kleinere Sportvereine verfügen über kein entsprechendes Kartenzahlungssystem, sondern heben ihre Mitgliedsbeiträge mittels Überweisung oder Bankeinzug ein. „Teilhabe darf nicht am EC-Terminal enden“, warnt Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Zudem zeigt der Vergleich mit den tatsächlichen Vereinsbeiträgen, dass 300 Euro zwar eine spürbare Entlastung darstellen, aber nicht zwangsläufig die gesamten Sportkosten eines Kindes abdecken würden. Noch handelt es sich um einen Gesetzesentwurf, nicht um eine bereits verfügbare Förderung.

Wo Eltern bereits heute Unterstützung bekommen

Über das Programm „Kinder.Gesundheit.Sichern.“ der Volkshilfe können armutsgefährdete Familien schon jetzt finanzielle Unterstützung für Sportkurse und Vereinsmitgliedschaften ihrer minderjährigen Kinder beantragen. Die Antragstellung erfolgt bei der Volkshilfe im jeweiligen Bundesland unter Vorlage entsprechender Einkommensnachweise.

Auch einzelne Gemeinden gehen eigene Wege. Die niederösterreichische Stadt Mödling übernimmt beispielsweise im Rahmen ihres Sportpasses unter bestimmten Voraussetzungen einen Vereinsmitgliedsbeitrag für sozial benachteiligte Kinder bis 14 Jahre. Darüber hinaus lohnt sich ein vertrauliches Gespräch mit dem jeweiligen Sportverein. Manche Vereine bieten Geschwisterrabatte, individuelle Zahlungslösungen oder Erleichterungen in sozialen Härtefällen an.

Ob ein Kind Fußballer, Handballer oder Leistungssportler wird, hängt von vielen Faktoren ab. Ob es überhaupt die Gelegenheit bekommt, sein Talent zu entdecken, sollte jedoch nicht allein vom Einkommen seiner Eltern abhängen.