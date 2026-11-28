Mehr als eine halbe Million Pensionisten sollen in Kroatien ab Jänner 2027 mehr Geld auf dem Konto haben. Die geplante Steuerreform könnte auch für Menschen interessant werden, die jahrzehntelang in Österreich gearbeitet haben und ihren Lebensabend an der Adria verbringen möchten.

Die kroatische Regierung plant eine der bedeutendsten steuerlichen Entlastungen für Pensionisten der vergangenen Jahre. Am 20. November wurde der endgültige Gesetzesentwurf im kroatischen Parlament beraten. Rund 541.000 Pensionisten sollen von der Reform profitieren, die mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten soll. Doch gerade für Menschen, die in Österreich und Kroatien gearbeitet haben oder ihren Ruhestand in der Heimat verbringen möchten, steckt hinter der geplanten Änderung eine besonders interessante Frage: Welches Land darf ihre Pension überhaupt besteuern?

Mehr Netto, ohne dass die Bruttopension steigt

Bislang gilt in Kroatien bei der Besteuerung von Pensionen ein persönlicher Grundfreibetrag von monatlich 600 Euro. Darüber hinaus profitieren Pensionisten bereits von einer Reduktion der Einkommensteuer um 50 Prozent. Diese Steuerermäßigung soll für den mit dem niedrigeren Steuersatz besteuerten Teil der Pension künftig auf 100 Prozent angehoben werden. Nach Angaben der kroatischen Regierung sollen damit Pensionen von bis zu 5.000 Euro monatlich von der Einkommensteuer befreit werden.

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Wer beispielsweise bislang monatlich 40 Euro Einkommensteuer auf seine Pension bezahlt, hätte künftig 480 Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung, ohne eine eigentliche Erhöhung seiner Bruttopension. Pensionisten mit besonders niedrigen Bezügen, die bereits heute keine Einkommensteuer entrichten, würden hingegen durch diese Maßnahme allein kein zusätzliches Geld erhalten.

Was gilt für kroatische Pensionisten in Österreich?

Für Menschen, die eine kroatische Pension beziehen, aber dauerhaft in Österreich leben, gelten besondere Bestimmungen. Ein Blick in Artikel 18 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich und Kroatien zeigt, dass gewöhnliche Pensionen aus früherer unselbstständiger Beschäftigung grundsätzlich in jenem Land besteuert werden, in dem die betreffende Person steuerlich ansässig ist.

Wer beispielsweise 20 Jahre in Kroatien und anschließend 25 Jahre in Österreich gearbeitet hat und seinen Ruhestand in Wien verbringt, muss seine kroatische Alterspension grundsätzlich nach österreichischem Steuerrecht versteuern. Die geplante Steuerbefreiung in Kroatien bringt diesen Menschen daher in der Regel keinen unmittelbaren finanziellen Vorteil. Für bestimmte Ruhegehälter aus dem öffentlichen Dienst gelten allerdings Sonderbestimmungen, bei denen auch die Staatsbürgerschaft eine Rolle spielen kann.

Österreichische Pension in Kroatien bald steuerfrei?

Besonders interessant wird die Reform im umgekehrten Fall. Wer jahrzehntelang in Österreich gearbeitet hat und nach dem Pensionsantritt dauerhaft nach Kroatien übersiedelt, könnte von den neuen Bestimmungen profitieren. Denn das kroatische Steuerrecht behandelt ausländische Pensionen grundsätzlich nach denselben steuerlichen Regeln wie inländische Pensionen, sofern ein internationales Abkommen nichts anderes vorsieht.

Wird die Reform in der derzeit vorgesehenen Form beschlossen, könnten somit auch gewöhnliche österreichische Alterspensionen von Menschen, die in Kroatien steuerlich ansässig sind, dort von der Einkommensteuer befreit werden. Das betrifft nicht ausschließlich Rückkehrer mit kroatischen Wurzeln. Auch Österreicher, die ihren Ruhestand in Istrien, Dalmatien oder anderen Teilen Kroatiens verbringen möchten, könnten dadurch finanziell profitieren.

Ein Zweitwohnsitz am Meer reicht nicht aus

Wer allerdings lediglich ein Ferienhaus oder eine Wohnung in Kroatien besitzt, kann seine österreichische Pension nicht automatisch steuerfrei beziehen. Entscheidend ist die tatsächliche steuerliche Ansässigkeit. Verfügt eine Person in beiden Ländern über eine ständige Wohnstätte, kommt es insbesondere darauf an, zu welchem Land sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat.

Dabei spielen beispielsweise familiäre Bindungen, der gewöhnliche Aufenthalt und der Mittelpunkt der Lebensinteressen eine Rolle. Auch mögliche Auswirkungen auf die Krankenversicherung, Sozialleistungen und andere Einkünfte sollten vor einer Übersiedlung individuell geprüft werden.

Noch steht die endgültige parlamentarische Verabschiedung der kroatischen Steuerreform aus. Sollte das Gesetz wie geplant in Kraft treten, könnte Kroatien ab 2027 jedoch nicht nur wegen seiner klimatischen und landschaftlichen Vorzüge, sondern auch aus steuerlicher Sicht für Pensionisten aus Österreich deutlich attraktiver werden.