Kroatien will Pensionssteuer abschaffen: Was das für Pensionisten aus der Diaspora bedeutet

Kroatien plant eine weitreichende Steuerreform für Pensionisten. Nach einem neuen Gesetzesentwurf sollen ab 1. Jänner 2027 rund 541.000 Pensionisten von der Einkommensteuer auf ihre Pensionen entlastet werden. Der zuständige Parlamentsausschuss behandelte die Reform am 11. November. Besonders interessant ist dabei eine Frage, die über Kroatien hinausgeht: Können auch Menschen mit einer österreichischen Pension von der geplanten Steuerbefreiung profitieren? Die Antwort hängt vor allem davon ab, wo sie steuerlich ansässig sind und welche Art von Pension sie beziehen.

541.000 Pensionisten sollen mehr Geld bekommen

Bisher gilt in Kroatien eine besondere Steuerermäßigung für Pensionisten. Von der berechneten Einkommensteuer auf die Pension müssen sie unter bestimmten Voraussetzungen lediglich die Hälfte bezahlen. Ab 2027 soll diese Ermäßigung von 50 auf 100 Prozent steigen.

Die vollständige Entlastung betrifft jenen Teil der steuerpflichtigen Pensionseinkünfte, auf den der niedrigere Einkommensteuersatz angewendet wird. Die Grenze liegt bei einer monatlichen Steuerbemessungsgrundlage von 5.000 Euro beziehungsweise 60.000 Euro jährlich. Bei darüberliegenden steuerpflichtigen Einkünften können weiterhin Steuern anfallen. Nach Angaben der kroatischen Regierung könnten rund 541.000 Pensionisten profitieren. Die Maßnahme würde den Staat jährlich ungefähr 180 Millionen Euro kosten.

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Ein Beispiel zeigt, wie viel Geld übrig bleibt

Wie sich die Änderung auswirken könnte, zeigt eine Berechnung des kroatischen Finanzministeriums. Ein Pensionist erhält monatlich 800 Euro. Der persönliche steuerliche Freibetrag beträgt 600 Euro. Damit bleiben 200 Euro als steuerpflichtige Bemessungsgrundlage.

Bei einem beispielhaften Einkommensteuersatz von 20 Prozent ergibt sich zunächst eine Steuer von 40 Euro. Durch die bisherige Ermäßigung um 50 Prozent bezahlt der Pensionist tatsächlich 20 Euro.

Nach der geplanten Änderung würde diese Steuer vollständig entfallen.

Bei zwölf monatlichen Pensionszahlungen wären das 240 Euro mehr im Jahr. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings von der Pensionshöhe, den persönlichen Freibeträgen und dem am Wohnort geltenden Steuersatz ab.

Was passiert mit einer österreichischen Pension in Kroatien?

Hier wird die Reform für viele Menschen in Österreich besonders interessant. Wer jahrzehntelang in Österreich gearbeitet hat, kann seine österreichische Pension grundsätzlich auch dann beziehen, wenn er später nach Kroatien übersiedelt. Entscheidend für die Besteuerung ist jedoch das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und Kroatien.

Artikel 18 sieht grundsätzlich vor, dass Pensionen aus früherer unselbstständiger Beschäftigung im steuerlichen Ansässigkeitsstaat besteuert werden.

Ein Beispiel: Ein Mann hat 35 Jahre in Wien gearbeitet und erhält eine österreichische ASVG-Alterspension. Nach seiner Pensionierung verlegt er seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Kroatien. Ist er nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in Kroatien steuerlich ansässig, steht das Besteuerungsrecht für diese Pension grundsätzlich Kroatien zu. Damit könnte auch die geplante kroatische Steuerentlastung für ihn relevant werden. Ob sie im Einzelfall greift und wie hoch die Ersparnis ausfällt, hängt von der steuerlichen Behandlung seiner Pension und seinen weiteren Einkünften ab.

Für ehemalige Beamte gelten andere Regeln

Eine wichtige Ausnahme betrifft Pensionen aus dem öffentlichen Dienst. Nach Artikel 19 des Doppelbesteuerungsabkommens dürfen bestimmte österreichische Beamtenpensionen grundsätzlich weiterhin in Österreich besteuert werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Ist der Pensionist in Kroatien steuerlich ansässig und besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit, kann das Besteuerungsrecht nach dieser Bestimmung Kroatien zustehen. Entscheidend ist außerdem die rechtliche Einordnung der konkreten Pension.

Eine österreichische ASVG-Pension und eine Beamtenpension müssen steuerlich daher nicht gleich behandelt werden.

Reicht eine Ferienwohnung an der Adria aus?

Nein. Der Besitz einer Immobilie in Kroatien führt nicht automatisch dazu, dass die österreichische Pension nach kroatischem Steuerrecht behandelt wird. Auch eine Anmeldung des Wohnsitzes allein entscheidet nicht in jedem Fall über die steuerliche Ansässigkeit.

Verfügt jemand in beiden Ländern über eine Wohnung, können beispielsweise die familiären und wirtschaftlichen Beziehungen ausschlaggebend sein. Wer weiterhin überwiegend in Österreich lebt und seine Ferienwohnung in Kroatien nur einige Monate jährlich nutzt, kann deshalb nicht einfach von der geplanten kroatischen Steuerbefreiung ausgehen.

Auch gemischte Pensionen können betroffen sein

Viele Menschen haben sowohl in Österreich als auch in Kroatien Versicherungszeiten erworben. Sie können deshalb Pensionsansprüche aus beiden Ländern haben. Bei einem dauerhaften Wohnsitzwechsel müssen die jeweiligen Pensionseinkünfte steuerlich richtig zugeordnet werden. Auch Fragen der Krankenversicherung können sich dadurch verändern. Wichtig ist außerdem: Die geplante Steuerbefreiung betrifft die Einkommensteuer, nicht automatisch sämtliche Sozialversicherungsbeiträge oder andere Abgaben.

Wann kommt die neue Regelung?

Der kroatische Gesetzesentwurf befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Vorgesehen ist ein Inkrafttreten am 1. Jänner 2027. Erst mit der endgültigen Beschlussfassung steht die Reform verbindlich fest.

Interessant ist auch die Kritik an der Maßnahme: Besonders niedrige Pensionen liegen häufig bereits unter dem steuerlichen Freibetrag. Ihre Bezieher bezahlen daher schon heute keine Einkommensteuer und profitieren von deren Abschaffung nicht zusätzlich.

Für Menschen mit einer österreichischen Pension eröffnet die Reform dennoch eine wichtige Frage: Könnte ein dauerhafter Ruhestand in Kroatien künftig auch steuerliche Vorteile bringen? Entscheidend sind dabei nicht die Herkunft oder der Ort, an dem die Pension erarbeitet wurde, sondern die steuerliche Ansässigkeit und die konkreten Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens.