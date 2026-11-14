Bankpleite in Serbien: Betrüger verschicken gefährliche SMS – jetzt warnt die Nationalbank

Nach der Insolvenz der serbischen Alta banka hat eine neue Betrugsmasche die Nationalbank auf den Plan gerufen. Betroffene erhalten SMS, die angeblich von „AltaPay“ stammen und zur Überweisung offener Kreditraten auffordern. Das Geld soll auf bestimmte Konten bei der Banka Poštanska štedionica überwiesen werden. Die serbische Nationalbank warnt ausdrücklich davor, solche Zahlungsaufforderungen zu befolgen. Gleichzeitig hat am 13. November 2026 die Auszahlung gesicherter Kundeneinlagen begonnen.

Warum die Betrugsmasche besonders gefährlich ist

Am 30. Oktober entzog die serbische Nationalbank der Alta banka die Banklizenz. Vier Tage später, am 3. November, eröffnete das zuständige Handelsgericht in Belgrad das Insolvenzverfahren. Damit entstand für zahlreiche Kunden eine ungewohnte Situation: Was passiert mit ihren Ersparnissen, laufenden Krediten und bisherigen Bankverbindungen? Genau diese Unsicherheit versuchen offenbar Betrüger auszunutzen.

Die Nationalbank erhielt Berichte über SMS, bei denen als Absender „AltaPay“ erscheint. Andere Nachrichten kommen von unbekannten Telefonnummern. Darin werden Kunden aufgefordert, ausstehende Kreditraten auf bestimmte Bankkonten zu überweisen.

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Das besonders Tückische: Die genannte Banka Poštanska štedionica ist tatsächlich offiziell an der Abwicklung der Alta-bank-Pleite beteiligt.

Allerdings ist sie für die Auszahlung gesicherter Einlagen zuständig. Daraus folgt nicht, dass jede Zahlungsaufforderung auf ein dort geführtes Konto legitim ist.

Die Nationalbank gibt eine eindeutige Warnung heraus

Die serbische Nationalbank reagierte bereits am 4. November mit einer öffentlichen Warnung. Kunden sollten keinesfalls Überweisungen aufgrund solcher SMS oder vergleichbarer E-Mails tätigen. Die Behörden informierten außerdem die Banka Poštanska štedionica über ein in den verdächtigen Nachrichten genanntes Konto und verlangten verstärkte Kontrollen verdächtiger Zahlungseingänge.

Mittlerweile wurden auch die offiziellen Zahlungsinformationen veröffentlicht. Seit dem 6. November steht fest: Kreditnehmer der insolventen Alta banka müssen ihre laufenden Verpflichtungen weiterhin erfüllen. Die fälligen Raten sind nach den bisherigen Kreditverträgen auf das offiziell bekannt gegebene Konto der Insolvenzbank bei der serbischen Nationalbank zu überweisen.

Wichtig ist dabei eine weitere Unterscheidung: Die insolvente Alta banka und die Gesellschaft Alta Group sind zwei unterschiedliche Rechtsträger. Für ihre jeweiligen Kreditforderungen gelten unterschiedliche Zahlungskonten. Kreditnehmer sollten daher die Angaben ausschließlich anhand der offiziellen Veröffentlichungen überprüfen.

Bis zu 50.000 Euro werden seit Freitag ausgezahlt

Während Kreditnehmer besonders vorsichtig sein müssen, gibt es für Sparer zumindest eine wichtige Nachricht. Seit Freitag, dem 13. November, zahlt die serbische Einlagensicherungsagentur die gesetzlich abgesicherten Einlagen aus. Pro Einleger sind grundsätzlich bis zu 50.000 Euro geschützt. Dabei werden sämtliche Konten derselben Person bei der Alta banka zusammengerechnet.

Die Auszahlung erfolgt über die Banka Poštanska štedionica. Guthaben in serbischen Dinar werden in Dinar ausgezahlt. Fremdwährungsguthaben werden nach den maßgeblichen Umrechnungsregeln in Euro erstattet. Wer mehr als 50.000 Euro bei der Bank hatte, muss den darüber hinausgehenden Betrag im Insolvenzverfahren geltend machen.

Was gilt für Kunden, die in Österreich leben?

Besonders relevant ist die Entwicklung für Menschen, die in Österreich wohnen, aber weiterhin ein Konto oder einen Kredit in Serbien besitzen. Die serbische Einlagensicherung schützt ausdrücklich auch Kunden ohne Wohnsitz in Serbien. Wer nicht persönlich zur Auszahlung erscheinen kann, darf eine andere volljährige Person bevollmächtigen.

Wird die Vollmacht im Ausland erstellt, muss sie nach den Vorgaben der Einlagensicherungsagentur ins Serbische übersetzt und mit einer Apostille versehen werden. Benötigt werden außerdem ein gültiger Ausweis und Unterlagen, die den Anspruch auf das Guthaben nachweisen.

Seit dem 12. November können Auszahlungstermine online vereinbart werden. Eine weitere Neuerung tritt am Montag, dem 16. November, in Kraft: Kunden, denen die ursprünglichen Kontounterlagen fehlen, können bei der insolventen Alta banka in Novi Beograd entsprechende Bestätigungen erhalten.

Was Betroffene jetzt unbedingt beachten sollten

Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte nicht antworten und keinesfalls die darin genannte Kontoverbindung für eine Überweisung verwenden. Das gilt auch dann, wenn der Absendername bekannt wirkt oder die Nachricht konkrete Informationen über einen bestehenden Kredit enthält.

Die offiziellen Zahlungsanweisungen für Alta-bank-Kredite wurden am 6. November veröffentlicht. Kunden können diese bei der serbischen Einlagensicherungsagentur überprüfen. Für Fragen zu Kreditverpflichtungen wurde außerdem eine telefonische Auskunftsstelle unter +381 11 220 5500 eingerichtet. Sie ist werktags von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Wer bereits aufgrund einer verdächtigen SMS Geld überwiesen hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und eine mögliche Rückholung prüfen lassen. Zusätzlich ist eine Anzeige bei der Polizei sinnvoll.

Die Bankpleite zeigt damit ein Problem, das über Serbien hinausgeht: Wenn ein Finanzinstitut zusammenbricht, sind nicht nur die Ersparnisse seiner Kunden gefährdet. Auch die Unsicherheit darüber, wohin weiterhin Geld überwiesen werden muss, kann von Betrügern gezielt ausgenutzt werden.