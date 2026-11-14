Smoki, Ajvar, Plazma: So viel teurer sind Balkan-Produkte in Österreich wirklich

Wer in Österreich aufgewachsen ist oder familiäre Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien hat, kennt diese Produkte oft seit seiner Kindheit. Smoki zum Knabbern, Plazma-Kekse mit Milch oder Ajvar zum Grillfleisch gehören für viele Menschen einfach dazu. Inzwischen haben sie auch im österreichischen Lebensmittelhandel ihren festen Platz gefunden.

Allein der BILLA-Onlineshop führt unter der Kategorie „Balkan“ derzeit 39 verschiedene Produkte. Doch wie viel bezahlen Konsumenten für den vertrauten Geschmack? KOSMO hat veröffentlichte Onlinepreise in Österreich, Kroatien und Serbien verglichen.

Smoki: In Serbien deutlich günstiger

Besonders auffällig ist der Preisunterschied bei den bekannten Erdnussflips von Štark. Bei BILLA kostet eine 150-Gramm-Packung Smoki 1,69 Euro. Das entspricht einem Kilopreis von 11,27 Euro.

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In Serbien wird eine 150-Gramm-Packung Štark Smoki beim Händler Gomex mit 129,99 Dinar angeboten. Umgerechnet sind das etwa 1,11 Euro. Damit liegt der österreichische BILLA-Preis rund 52 Prozent über dem serbischen Vergleichsangebot.

Auch in Kroatien gibt es Unterschiede. Eine kroatische Preisübersicht weist für Smoki mit 150 Gramm bei Konzum einen Preis von 1,50 Euro aus. Bei anderen Händlern wurden günstigere Angebote registriert.

Interessant ist allerdings ein weiterer Vergleich innerhalb Österreichs: INTERSPAR bietet die gleiche Packungsgröße zeitweise um 1,29 Euro statt 1,69 Euro an. Damit kann Smoki im österreichischen Supermarkt sogar günstiger sein als bei einem anderen heimischen Händler. Die Beispiele zeigen allerdings Momentaufnahmen unterschiedlicher Verkaufs- und Aktionspreise, keine repräsentative Untersuchung sämtlicher Geschäfte.

Plazma: Derselbe Keks, verschiedene Preise

Noch interessanter wird es bei einer der bekanntesten Süßwarenmarken des ehemaligen Jugoslawien. Die Plazma-Kekse des serbischen Herstellers Bambi gehören seit Jahrzehnten zu den Klassikern. In Österreich werden entsprechende Produkte auch unter dem Namen Lane angeboten.

Eine 300-Gramm-Packung Bambi Lane kostet bei BILLA 3,39 Euro. Bei einem Wiener Balkan-Lebensmittelhändler sind vergleichbare Lane-Kekse für 3,49 Euro erhältlich. Bei einem weiteren Wiener Händler auf der Lieferplattform Wolt werden für 300 Gramm sogar 4,79 Euro verlangt. Ein anderes Angebot liegt bei 5,49 Euro.

In Kroatien kostet eine 300-Gramm-Packung Bambi Plazma bei Konzum hingegen 3,09 Euro. Der Vergleich zeigt allerdings auch eine wichtige Einschränkung: Lane und Plazma werden unter unterschiedlichen Produktbezeichnungen verkauft. Für einen exakten Preisvergleich müssen Rezeptur und Artikelvariante übereinstimmen. Trotzdem ist der Unterschied zwischen einzelnen Wiener Verkaufsstellen bemerkenswert: Schon die Wahl des Geschäfts kann bei einer Packung Kekse mehr als zwei Euro ausmachen.

Ajvar: Warum der Kilopreis entscheidend ist

Bei Ajvar wird die Preisfrage noch komplizierter. Bei BILLA kostet ein 200-Gramm-Glas Granny’s Secret Ajvar klassisch 4,39 Euro. Der Kilopreis beträgt damit stolze 21,95 Euro.

Die Marke ist in Serbien als Bakina Tajna bekannt. Dort wird beispielsweise ein 300-Gramm-Glas für 534,99 Dinar angeboten, umgerechnet rund 4,55 Euro. Das entspricht etwa 15,16 Euro pro Kilogramm. Allerdings unterscheiden sich hier die Packungsgrößen. Auch Rezeptur und Produktvariante müssen für einen endgültigen Preisvergleich überprüft werden.

Nicht jeder Ajvar ist ohnehin gleich. Manche Produkte bestehen überwiegend aus gerösteter Paprika, andere enthalten zusätzlich Auberginen, Tomaten oder weitere Zutaten. Bei hochwertigen Zubereitungen können außerdem Herstellungsaufwand und Rohstoffanteil deutlich höher liegen. Wer Preise vergleichen möchte, sollte deshalb nicht nur auf den Glaspreis achten, sondern unbedingt auf Kilopreis, Zutaten und Paprikaanteil.

Warum kosten Balkan-Produkte in Österreich mehr?

Ein Teil der Preisunterschiede lässt sich durch den Vertrieb erklären. Produkte aus Serbien oder Bosnien und Herzegowina müssen teilweise längere Lieferketten durchlaufen. Transport, Importabwicklung, Zwischenhändler, Lagerhaltung und unterschiedliche Steuersätze können die Endpreise beeinflussen.

Hinzu kommen die Preisstrategien der Händler. Internationale Spezialitäten werden möglicherweise anders kalkuliert als klassische Massenprodukte. Wie groß der Anteil der einzelnen Faktoren tatsächlich ist, lässt sich ohne Einsicht in die Einkaufskonditionen und Kalkulationen der Unternehmen allerdings nicht feststellen. Ein höherer Verkaufspreis ist deshalb nicht automatisch ein Beweis für eine überhöhte Gewinnspanne.

Für ein Stück Heimat zahlen viele gerne mehr

Eine aktuelle Untersuchung von YouGov vom 9. November 2026 liefert einen interessanten gesellschaftlichen Hintergrund. Demnach versuchen rund drei Viertel der Menschen in Österreich, nur noch Produkte zu kaufen, die sie tatsächlich benötigen. Gleichzeitig sagen 88 Prozent, dass es ihnen wichtig ist, sich gelegentlich etwas zu gönnen.

Ob Balkan-Lebensmittel tatsächlich zu diesen bewusst gewählten Genussprodukten gehören, wurde damit nicht eigens untersucht. Der Gedanke liegt jedoch nahe: Vertraute Geschmäcker können einen emotionalen Wert besitzen, der über den eigentlichen Lebensmittelpreis hinausgeht.

So lässt sich beim Balkan-Einkauf sparen

Wer regelmäßig Ajvar, Smoki, Kekse oder andere Spezialitäten kauft, sollte deshalb mehrere Geschäfte vergleichen. Vor allem Aktionspreise, unterschiedliche Packungsgrößen und der Kilopreis können den Unterschied ausmachen. Auch Balkan-Spezialgeschäfte sind nicht automatisch billiger oder teurer als große Supermarktketten.

Der bisherige Preischeck zeigt jedenfalls, dass einzelne Produkte in Österreich merklich teurer sind als in ihren Herkunftsländern. Ein pauschaler Aufschlag für sämtliche Balkan-Lebensmittel lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis: Wer beim Einkauf sparen möchte, muss nicht unbedingt bis nach Kroatien oder Serbien fahren. Manchmal reicht bereits der Wechsel in den nächsten Supermarkt.