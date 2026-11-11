Österreich-Aufschlag: Warum wir für dieselben Markenprodukte deutlich mehr bezahlen

Gleiche Marke, gleiche Verpackung, aber ein wesentlich höherer Preis: In Österreich kosten viele Lebensmittel deutlich mehr als in Deutschland. Hinter den Preisunterschieden steckt ein wenig beachtetes Problem des europäischen Binnenmarktes. Die EU-Kommission will dagegen vorgehen.

Wer in Österreich einkauft und anschließend die Preise deutscher Supermärkte vergleicht, erlebt häufig eine Überraschung. Identische Markenprodukte kosten hierzulande teilweise erheblich mehr. Eine Untersuchung der Arbeiterkammer ergab im Mai 2026 einen durchschnittlichen Preisunterschied von rund 26 Prozent bei ausgewählten Markenlebensmitteln. Nun beschäftigt sich die Europäische Kommission erneut mit einer möglichen Ursache: sogenannten territorialen Lieferbeschränkungen. Am 10. November veröffentlichte sie dazu neue Informationen. Bis 4. Dezember können Unternehmen, Verbraucher und Interessenvertretungen Stellung nehmen.

Dieselben Produkte kosten plötzlich fast doppelt so viel

Wie groß die Unterschiede ausfallen können, zeigen konkrete Preisvergleiche der Arbeiterkammer. Im Mai wurden 69 identische Markenlebensmittel in österreichischen und deutschen Onlinesupermärkten untersucht. Das Ergebnis: 56 der 69 Produkte waren in Österreich teurer. Nur sieben waren günstiger, sechs kosteten gleich viel.

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Besonders auffällig waren einzelne Markenartikel. Eine 150-Gramm-Packung Lorenz Crunchips Paprika kostete in Österreich durchschnittlich 2,89 Euro, in Deutschland hingegen 1,50 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 93 Prozent.

Bei Lavazza-Kaffeepads lag der österreichische Preis bei 5,49 Euro, während deutsche Kunden durchschnittlich 2,99 Euro bezahlten. Auch bei Tiefkühlpizza, Reis und anderen Alltagsprodukten wurden erhebliche Unterschiede festgestellt. Selbst nach Herausrechnung der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze waren die untersuchten Markenlebensmittel in Österreich durchschnittlich rund 22 Prozent teurer.

Eine unsichtbare Grenze mitten in Europa

Eine mögliche Erklärung für einen Teil dieser Preisunterschiede liegt in einem System, das Verbraucher beim Einkauf normalerweise nicht sehen. Es trägt den komplizierten Namen territoriale Lieferbeschränkungen.

Vereinfacht funktioniert es so: Ein internationaler Hersteller verkauft seine Produkte in mehreren EU-Ländern. Ein österreichischer Händler möchte dieselbe Ware günstiger beispielsweise in Deutschland einkaufen, um sie anschließend in Österreich anzubieten. Doch bestimmte Lieferbedingungen können genau das erschweren oder verhindern.

Hersteller können etwa Lieferungen in andere Länder beschränken, unterschiedliche Verpackungen für einzelne Märkte verwenden oder den grenzüberschreitenden Einkauf durch ihre Vertriebsstruktur erschweren. Dadurch kann ein Händler gezwungen sein, zu ungünstigeren Bedingungen einzukaufen. Die EU-Kommission sieht solche Praktiken als ernsthaftes Hindernis für den Binnenmarkt. Allerdings sind nicht sämtliche Preisunterschiede darauf zurückzuführen. Auch Transportkosten, Marktgröße, Wettbewerb und unterschiedliche Betriebskosten können eine Rolle spielen.

Ein bekannter Schokoladenhersteller musste bereits Millionen zahlen

Dass solche Beschränkungen keine bloße Theorie sind, zeigt ein Verfahren aus dem Jahr 2024. Damals verhängte die Europäische Kommission gegen den Lebensmittelkonzern Mondelēz eine Geldbuße von 337,5 Millionen Euro.

Das Unternehmen, zu dessen Marken unter anderem Milka, Oreo und Toblerone gehören, hatte nach Feststellung der Kommission den grenzüberschreitenden Handel mit Schokolade, Keksen und Kaffeeprodukten behindert. Besonders bemerkenswert: In einem Fall wurde die Belieferung eines Zwischenhändlers in Deutschland verweigert, um den Weiterverkauf von Schokolade nach Österreich und in andere Länder mit höheren Preisen zu verhindern. Damit wurde deutlich, dass bestimmte Vertriebspraktiken den Wettbewerb zwischen europäischen Ländern tatsächlich einschränken können.

Jetzt will Brüssel weitere Schlupflöcher schließen

Die EU-Kommission hat territoriale Lieferbeschränkungen zu den zehn besonders problematischen Hindernissen des europäischen Binnenmarktes gezählt. Zwar können bestimmte Praktiken bereits heute gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Doch nicht alle problematischen Beschränkungen werden von den bestehenden Regeln ausreichend erfasst. Genau hier setzt die aktuelle Initiative an.

Brüssel prüft zusätzliche Maßnahmen, um ungerechtfertigte Hindernisse beim grenzüberschreitenden Wareneinkauf zu beseitigen. Die öffentliche Konsultation wurde bereits im Mai gestartet und läuft noch bis 4. Dezember 2026. Eine neue gesetzliche Regelung ist damit allerdings noch nicht beschlossen.

Könnten Lebensmittel in Österreich dadurch billiger werden?

Grundsätzlich könnte ein leichterer Zugang zu günstigeren europäischen Einkaufsmärkten den Wettbewerb stärken und den Kostendruck auf Händler reduzieren. Ob diese Vorteile tatsächlich bei den Verbrauchern ankommen, hängt jedoch davon ab, ob und in welchem Umfang niedrigere Einkaufspreise weitergegeben werden.

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen auch jüngere österreichische Preisentwicklungen. Während die günstigsten Lebensmittel laut Arbeiterkammer im September 2026 gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um neun Prozent billiger wurden, verteuerten sich untersuchte Markenlebensmittel um 5,3 Prozent. Für Konsumenten bedeutet das vorerst: Preise vergleichen, Grundpreise beachten und bei Markenprodukten besonders genau hinschauen.

Die entscheidende Frage wird allerdings in Brüssel beantwortet: Wie viel von dem Preis, den österreichische Haushalte täglich bezahlen, entsteht tatsächlich durch den Wettbewerb und wie viel durch Grenzen, die es innerhalb der EU eigentlich nicht geben sollte?