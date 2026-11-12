Tod in Psychiatrie: Vier Pfleger in U-Haft, Klinikchefin tritt zurück

Kameras liefen, Fragen blieben. Nach dem Tod eines Ex-Sportlers zieht in Zagreb die Chefin der Psychiatrie die Reißleine, noch vor der Abstimmung.

Nach schweren Mängeln im Befund der Gesundheitsinspektion hat die Direktorin der Psychiatrieklinik Sveti Ivan in Zagreb ihren Rücktritt eingereicht. Damit ist der Antrag auf ihre Abberufung im Stadtparlament gegenstandslos, wie Bürgermeister Tomasevic bekanntgab. Tomasevic verkündete den Rücktritt zu Beginn der Sitzung, als die Tagesordnung festgelegt wurde. Der Klub der Stadtvertreter Drito hatte verlangt, die Abberufung der Direktorin im Dringlichkeitsverfahren zu behandeln. Gründerin der Klinik ist die Stadt Zagreb.

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Familie und den Freunden von Kristian Josip Peris noch einmal mein Beileid auszusprechen“, sagte der Bürgermeister. „Was den Antrag auf Abberufung der Direktorin des Krankenhauses Sveti Ivan betrifft, so ist er hinfällig, denn ich habe die Information erhalten, dass die Direktorin heute früh ihren Rücktritt eingereicht hat.“

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Inspektionsbefund

Die Gesundheitsinspektion des kroatischen Gesundheitsministeriums hatte ihre Prüfung nach dem Tod von Kristian Josip Peris eingeleitet. Laut Befund kam es zu schweren Versäumnissen, zudem gab es Unstimmigkeiten bei der Dokumentation von Fixierungen. Das vorgeschriebene Protokoll wurde nicht eingehalten.

Direktorin Grah erfuhr noch am Abend des Todesfalls davon und ordnete am Folgetag eine interne Kontrolle an. Die Aufnahmen der Überwachungskameras wurden allerdings erst am 4. November gesichtet, knapp zwei Wochen später. Laut ihrer Stellungnahme fiel ihr dabei erstmals ein unangemessenes Vorgehen des medizinischen Personals auf.

Der Inspektion gegenüber gab sie an, nicht gewusst zu haben, dass ein solcher Vorfall dem Ministerium gemeldet werden muss. Der Befund bemängelt außerdem, dass das Personal zu wenig geschult wurde. Angekündigt wurde, die Verantwortung der Klinikleitung und des Verwaltungsrats weiter zu klären.

Laufende Ermittlungen

Der frühere Leichtathlet Kristian Josip Peris, 32, war am 21. Oktober in der Psychiatrieklinik Sveti Ivan gestorben. Vier Krankenpfleger stehen unter Mordverdacht und sitzen in Untersuchungshaft. Zu den Beweismitteln zählt die Aufnahme einer Überwachungskamera aus dem Krankenzimmer, die später öffentlich wurde. Die Staatsanwaltschaft der Republik Kroatien (DORH) ermittelt nun, wer die Aufnahme veröffentlicht hat. Die Ermittler befragten außerdem fünf weitere Krankenpfleger, die neben den vier Verdächtigen an der Intervention beteiligt waren.