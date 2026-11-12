Fiaker-Chaos in Wien: Zwei Unfälle in 40 Minuten – Pferde verletzt (VIDEO)

Erst springt ein Pferd hoch, dann kracht ein Gespann gegen einen Brunnen. Zwei Fiaker-Unfälle binnen 40 Minuten sorgen für Aufsehen.

Zwei Fiakergespanne sind am Mittwochnachmittag in der Wiener Innenstadt in Unfälle verwickelt worden. Zwei Pferde wurden verletzt, Menschen kamen laut Polizei und Berufsfeuerwehr nicht zu Schaden. Gegen den 60 Jahre alten Fiakerfahrer erstattete die Polizei Anzeige nach dem Tierhaltegesetz, die Ermittlungen sind im Gange.

Zum ersten Unfall kam es gegen 16.20 Uhr an der Ecke Operngasse und Elisabethstraße. Aus ungeklärter Ursache scheute eines der Pferde und machte einen Satz nach oben, woraufhin die Kutsche ein Straßenschild streifte. Beim zweiten Unfall im Bereich Rotenturmstraße/Ertlgasse geriet ein Gespann außer Kontrolle und prallte gegen einen Brunnen, die Pferde kamen zu Sturz.

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Polizeisprecherin Julia Schick schilderte den Hergang: „Die Pferde sollen aus derzeit ungeklärter Ursache vom Stephansplatz Richtung Rotenturmstraße gelaufen sein, dort sollen sie im Bereich der Ertlgasse gestürzt sein.“ Sie ergänzte: „Beide Pferde wurden dabei verletzt.“

Einsatz vor Ort

Den Einsatzkräften zufolge schreckte in der Operngasse eines der Tiere auf und sprang in die Höhe. Dadurch stieß die Kutsche gegen ein Straßenschild. Gegen 17.00 Uhr ereignete sich dann im Bereich Rotenturmstraße/Ertlgasse der zweite Unfall.

Nach einer Fahrt, die außer Kontrolle geraten war, stieß das Gespann gegen einen Brunnen. Beide Pferde gingen zu Boden und wurden verletzt. Personen erlitten nach Angaben von Polizei und Berufsfeuerwehr keine Verletzungen.

🐴 FURCHTBARER FIAKERUNFALL 💔 In der Wiener Innenstadt kam es am gestern Abend zu einem schlimmen Fiaker-Unfall. 👉 Was muss noch alles passieren, bis eingesehen wird, dass die Städte keine geeigneten Orte für Pferde sind? https://t.co/ItXhzV3enw https://t.co/8ZUXLNxcqB — VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (@vgt_at) November 12, 2026

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte zu beiden Unfallstellen aus. In der Operngasse halfen die Einsatzkräfte beim Abtransport der Kutsche und räumten das beschädigte Straßenschild weg. In der Rotenturmstraße stellten sie die umgekippte weiße Kutsche wieder auf.

Das Gefährt hatte bei dem Unfall Schäden davongetragen. Die Polizei zeigte den 60-jährigen Fiakerfahrer nach dem Tierhaltegesetz an. Polizeisprecherin Julia Schick sagte dazu: „Ermittlungen sind im Gange“.

Scharfe Kritik

Scharfe Worte fanden mehrere Tierschutzorganisationen. Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) hielt fest: „Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren. Sie sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum.“

Weiters meinte er: „Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären.“ Am Samstag will der VGT von 11.00 bis 13.00 Uhr an der Unfallstelle eine „Mahnwache“ abhalten.

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Eine Warnung kam auch von Johanna Stadler von der Pfotenhilfe: „Fiakerunfälle gefährden nicht nur die Pferde, auch Fahrgäste, Passanten und andere Verkehrsteilnehmer können jederzeit zu Schaden kommen.“ Jennifer Kickert, Tierschutzsprecherin der Wiener Grünen, verlangte: „Es ist an der Zeit, dass wir in Wien wie in vielen anderen Städten auf tier- und umweltfreundliche Alternativen wie Elektro-Kutschen umsteigen.“