Kleine Wünsche, große Freude: So hilft man Wiens Tierheimtieren

Hunde, Katzen und Kaninchen warten im Wiener Tierheim auf ein Weihnachtswunder. Ihre Wünsche ans Christkind können jetzt Tierfreunde erfüllen.

Das TierQuarTier Wien startet erneut seine Weihnachts-Wunschzettelaktion. Ab sofort können Tierfreundinnen und -freunde einen Wunschzettel aussuchen und den darauf vermerkten Wunsch wahr werden lassen.

Hunde, Katzen und Kleintiere haben ihre Wünsche zu Papier gebracht und ans Christkind adressiert. Auf den Zetteln stehen Leckerlis für die nächste Trainingsrunde, Spielzeug zum Jagen oder getrocknete Kräuter zum Knabbern. Manche der Tiere feiern ihr erstes Weihnachten im Tierheim, andere warten bereits länger auf ein Zuhause für immer.

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Die Aktion macht Tierheimtieren das Warten auf ein neues Zuhause leichter. Schon Kleinigkeiten verschönern den Alltag: Nach einem kalten Spaziergang rollt sich ein Hund in einer neuen Decke ein, eine Katze flitzt ihrem Spielzeug nach, ein Kaninchen schlummert in seinem neuen Häuschen. Die Wunschzettel finden sich auf der Website des TierQuarTiers.

So kann man Wünsche erfüllen

Wer einem Tier eine Freude bereiten möchte, kann auf der Website des TierQuarTiers Wien einen Wunschzettel auswählen. Das Geschenk lässt sich online bestellen und direkt an das Tierheim schicken oder persönlich vorbeibringen. Die Adresse lautet Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien. Für Pakete stehen auf dem Gelände auch Spendenboxen zur Verfügung, die rund um die Uhr zugänglich sind.

Wunschbäume im Handel

Auch beim Einkaufen können Tierfreunde Weihnachtswünsche erfüllen. Wunschbäume gibt es bei Dehner Gerasdorf, HORNBACH Stadlau, Fressnapf Seyring, im Shopping-Center Q19 und bei Kölle Zoo Auhof. Die Standorte befinden sich in Wien beziehungsweise im Wiener Umland. An den Bäumen hängen Wunschzettel von Hunden, Katzen und Kleintieren aus dem TierQuarTier.

Ein Teil der Bäume ist bereits aufgestellt, im Dezember kommen weitere dazu. Wer teilnehmen möchte, nimmt einen Zettel vom Baum, besorgt das passende Geschenk vor Ort und gibt es im Markt ab. Die Märkte sammeln die Präsente und reichen sie an die Tiere weiter.

„Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen in der Vorweihnachtszeit an die Tiere im Tierheim denken“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. „Die Wunschzettelaktion zeigt, dass das Wohl unserer Tiere vielen Menschen am Herzen liegt. Mit jedem erfüllten Wunsch schenken sie einem Tier ein bisschen mehr Freude im Alltag. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Das TierQuarTier Wien ist das städtische Tierheim in der Donaustadt. Dort werden entlaufene, herrenlose und abgenommene Tiere betreut, bis sie nach Möglichkeit ein geeignetes neues Zuhause finden.

Bis die Tiere ein neues, artgerechtes Zuhause finden, werden sie während ihres Aufenthalts medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut.