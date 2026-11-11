Österreichs Automarkt kippt: Elektroautos überholen Benziner und Diesel

Elektroautos in Österreich erreichen einen bemerkenswerten Meilenstein: Im Oktober wurden deutlich mehr reine Stromer neu zugelassen als klassische Benzin- und Dieselautos zusammen. Die neuesten Zahlen zeigen, wie stark sich der heimische Automarkt verändert.

Während auf Österreichs Straßen weiterhin Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unterwegs sind, zeichnet sich beim Neuwagenkauf ein anderes Bild ab. Laut den am 10. November veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria wurden im Oktober 8.434 reine Elektroautos neu zugelassen. Dem stehen lediglich 4.044 Benziner und 1.896 Dieselautos ohne Hybridantrieb gegenüber. Damit übertrafen Elektroautos die beiden klassischen Antriebsarten zusammen um 2.494 Fahrzeuge.

STATISTIK AUSTRIA

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Elektroautos legen um 63 Prozent zu

Der Vorsprung ist kein einmaliger Ausreißer. Bereits im September wurden in Österreich mehr reine Elektroautos als klassische Benziner und Diesel zusammen neu zugelassen. Damals betrug der Unterschied noch 1.113 Fahrzeuge.

Im Oktober hat sich dieser Abstand mehr als verdoppelt. Besonders auffällig ist die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr: Die Neuzulassungen von Elektroautos stiegen um 63,3 Prozent, während jene der herkömmlichen Benziner um 37,7 Prozent zurückgingen.

Bei Dieselautos beträgt das Minus 29,8 Prozent.

Damit war im Oktober bereits mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto in Österreich rein elektrisch unterwegs. Der Marktanteil erreichte 34,9 Prozent.

Warum die Statistik trotzdem nicht das Ende des Verbrenners bedeutet

Bei diesen Zahlen ist eine wichtige Unterscheidung notwendig.

Die Elektroautos haben zwar klassische Benziner und Diesel überholt, nicht aber sämtliche Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor besitzen.

Denn besonders beliebt bleiben Hybridautos, die einen Verbrennungs- mit einem Elektromotor kombinieren.

Allein im Oktober wurden 8.995 Benzin-Hybridfahrzeuge neu zugelassen. Hinzu kamen 805 Diesel-Hybride.

Damit waren Benzin-Hybride sogar etwas häufiger vertreten als reine Elektroautos.

Insgesamt verfügten im Oktober 75,4 Prozent aller neu zugelassenen Pkw über einen alternativen Antrieb. Dazu zählen allerdings auch Hybridfahrzeuge, die weiterhin Benzin oder Diesel benötigen.

Die Statistik zeigt somit vor allem, dass immer weniger Käufer zu einem ausschließlich konventionellen Antrieb greifen.

Auch die Jahresbilanz zeigt eine deutliche Veränderung

Noch eindrucksvoller wird die Entwicklung beim Blick auf die ersten zehn Monate des Jahres.

Zwischen Jänner und Oktober 2026 wurden in Österreich insgesamt 265.282 neue Pkw zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Davon entfielen 71.606 Fahrzeuge auf reine Elektroautos. Ihr Anteil am gesamten Neuwagenmarkt erreichte damit 27 Prozent.

Bei den klassischen Benzin- und Dieselautos zeigt sich hingegen ein Rückgang.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 85.897 Fahrzeuge mit diesen beiden Antriebsarten neu zugelassen, 10,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Damit liegen die konventionellen Antriebe über das gesamte Jahr betrachtet zwar noch vor den reinen Elektroautos. Der Abstand wird jedoch kleiner.

Welche Automarken profitieren vom Elektroboom?

Auch bei den Herstellern zeigen sich interessante Verschiebungen.

Unter den reinen Elektroautos führt zwischen Jänner und Oktober BMW mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent. Dahinter folgen Škoda mit 9,5 Prozent und der chinesische Hersteller BYD mit 9,2 Prozent.

Tesla erreicht 8,5 Prozent, Volkswagen kommt auf 8,2 Prozent.

Besonders auffällig ist die Entwicklung von BYD. Die Marke verzeichnete bei ihren gesamten Pkw-Neuzulassungen in Österreich einen Zuwachs von 75,3 Prozent.

Im gesamten Neuwagenmarkt, also unabhängig vom Antrieb, bleiben dagegen Volkswagen, Škoda und BMW die führenden Hersteller.

Die Informationsmanager

Was bedeutet das für Autofahrer in Österreich?

Für Menschen, die über einen Autokauf nachdenken, wird die Entscheidung zwischen Verbrenner, Hybrid und Elektroauto zunehmend wichtiger.

Dabei spielen nicht nur Anschaffungspreise eine Rolle. Auch Lademöglichkeiten, Stromkosten, Reichweite und der Wiederverkaufswert beeinflussen die Wahl.

Besonders für Familien, die regelmäßig längere Strecken zwischen Österreich und Bosnien, Serbien oder Kroatien zurücklegen, kann die Ladeinfrastruktur entlang der Reiseroute entscheidend sein.

Ein Elektroauto kann im Alltag Vorteile bieten, wenn zu Hause oder am Arbeitsplatz günstig geladen werden kann. Bei langen Urlaubsfahrten müssen hingegen Ladepausen und mögliche Wartezeiten berücksichtigt werden.

Die aktuellen Zahlen bedeuten deshalb nicht, dass Elektroautos bereits für jeden Haushalt die beste Wahl sind.

Sie zeigen allerdings, dass sich der österreichische Neuwagenmarkt schneller verändert, als viele Autofahrer möglicherweise erwarten.

Der Verbrennungsmotor dominiert weiterhin den Fahrzeugbestand. Bei den Neuzulassungen hat sich das Kräfteverhältnis jedoch deutlich verschoben.