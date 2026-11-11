Lisa (13) entführt und getötet: Mutmaßlicher Täter stirbt im Krankenhaus

Der Verdächtige kann nichts mehr erklären. Für die Ermittler bleiben Lücken in Lisas letzten Tagen und Spuren, die weit zurückreichen.

Der Hauptverdächtige im Entführungs- und Mordfall um die 13-jährige Lisa aus Berlin ist tot. Der 22-Jährige erlag seinen Kopfverletzungen. Die Ermittler versuchen nun, die letzten Tage des Mädchens nachzuzeichnen, und gehen dabei noch offenen Fragen nach.

Am Dienstagmorgen war Lisa auf dem Weg zur Schule verschwunden. Fünf Tage lang suchten Polizei, Familie und Öffentlichkeit nach der Schülerin. Am Sonntag stießen Beamte in einem leer stehenden Haus in Altglietzen in Brandenburg auf ihre gefesselte Leiche.

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Im selben Gebäude trafen sie auch den 22-Jährigen an, der sich mit einem Bolzenschussgerät lebensgefährlich verletzt hatte. Auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses wurde er unter Polizeibewachung behandelt.

Offene Fragen

Wie die 13-Jährige entführt wurde und was sie durchleiden musste, ist bislang ungeklärt. Schritt für Schritt gehen die Ermittler die Abläufe durch, um Lisas letzte Lebenstage umfassend zu rekonstruieren.

Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte am 10.11.2026 mit, dass die Obduktion zunächst keine klare Todesursache ergeben habe, weitere Untersuchungen angeordnet worden seien und die Mordkommission des Berliner Landeskriminalamts weiter ermittle.

Vorstrafen und Ermittlungen

Rechtskräftig verurteilt war der junge Mann in Passau seit dem 5. November, und zwar wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Vorausgegangen war eine Flucht vor einer Polizeikontrolle. Kurzzeitig wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen, der Verdacht auf eine psychische Erkrankung bestätigte sich jedoch nicht.

Schon vor der Entführung liefen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Im bayerischen Strafverfahren sicherten die Ermittler auf Datenträgern, die sich in seinem Besitz befanden, mehr als 900 mutmaßlich strafbare Dateien.

Den Fall übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin.