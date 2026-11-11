Kinderbetreuung in Österreich: Wer hilft, wenn Oma 800 Kilometer entfernt lebt?

Die Großeltern wohnen in Bosnien, Serbien oder Kroatien, die Kinder wachsen in Österreich auf. Wer springt ein, wenn die Eltern arbeiten müssen? Eine neue österreichische Studie zeigt, dass Freunde und Nachbarn bei der Kinderbetreuung eine überraschend große Rolle spielen.

Für viele Familien in Österreich ist die Situation vertraut: Das Kind muss früher aus dem Kindergarten abgeholt werden, doch beide Elternteile sind berufstätig. Die Großmutter würde gerne helfen, lebt aber mehrere Hundert Kilometer entfernt. Was früher häufig innerhalb der Familie organisiert wurde, übernehmen heute auch Menschen außerhalb des Verwandtenkreises. Wie bedeutend diese Unterstützung ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Fast jeder Zweite hilft anderen unbezahlt

Die Forscherinnen Shamim Sherafat und Isabella Buber-Ennser haben untersucht, wie Menschen in Österreich einander im Alltag unterstützen.

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Grundlage sind Daten des internationalen „Generations and Gender Survey“, bei dem Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren befragt wurden.

Das Ergebnis: 49 Prozent der Befragten leisten unbezahlte Unterstützungsarbeit für andere Menschen.

Dazu zählen die Betreuung fremder Kinder, die Pflege Angehöriger, Hilfe im Haushalt und finanzielle Unterstützung. Die Betreuung der eigenen Kinder wurde bei dieser Auswertung bewusst nicht berücksichtigt.

Besonders interessant ist, dass diese Hilfe keineswegs ausschließlich innerhalb der Familie stattfindet.

Bei der Kinderbetreuung überraschen die Zahlen

Wenn Eltern Unterstützung benötigen, denken viele zunächst an die Großeltern. Doch die Untersuchung zeigt, dass auch Freundschaften und andere soziale Beziehungen eine wichtige Rolle spielen.

31 Prozent der erfassten Hilfe bei der Betreuung fremder Kinder gehen an Freunde, Nachbarn, Bekannte oder Arbeitskollegen.

ÖAW+1

Das bedeutet: Ein erheblicher Teil dieser Unterstützung findet außerhalb klassischer Verwandtschaftsverhältnisse statt.

Eine befreundete Mutter holt das Kind vom Kindergarten ab. Ein Nachbar passt kurzfristig auf den Nachwuchs auf. Oder zwei Familien organisieren ihre Arbeitszeiten so, dass sie sich gegenseitig entlasten.

Solche Netzwerke sind oft unsichtbar, können für den Familienalltag aber entscheidend sein.

Wenn die Großeltern am Balkan leben

Gerade für Menschen mit familiären Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien dürfte diese Entwicklung besonders nachvollziehbar sein.

Viele Familien leben seit Jahrzehnten in Österreich, während Eltern, Geschwister oder andere Verwandte weiterhin in Bosnien, Serbien oder Kroatien wohnen.

Die räumliche Entfernung verändert den Familienalltag erheblich. Während Großeltern früher möglicherweise täglich bei der Kinderbetreuung helfen konnten, beschränkt sich der persönliche Kontakt heute oft auf Ferien, Feiertage und Besuche.

Wenn kurzfristig Unterstützung notwendig ist, müssen andere Lösungen gefunden werden.

Die Wissenschaftlerinnen nennen die zunehmende geografische Mobilität ausdrücklich als möglichen Grund dafür, weshalb Freundschaften und Nachbarschaftsbeziehungen an Bedeutung gewinnen.

Allerdings wurde in der aktuellen Untersuchung noch nicht gesondert analysiert, wie sich diese Unterstützung bei Familien mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet.

Frauen übernehmen weiterhin den größten Teil

Eine weitere Erkenntnis betrifft die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit.

62 Prozent der Menschen, die solche Unterstützungsleistungen erbringen, sind Frauen. Bei der Betreuung fremder Kinder liegt ihr Anteil sogar bei 69 Prozent.

Besonders engagiert sind Frauen zwischen 50 und 59 Jahren. Sie übernehmen insgesamt mehr unbezahlte Pflege- und Betreuungsleistungen als jüngere Frauen oder Männer derselben Altersgruppe.

Männer beteiligen sich ebenfalls, sind laut Untersuchung aber etwas häufiger bei finanziellen Unterstützungsleistungen vertreten.

Die Ergebnisse zeigen, dass klassische Rollenverteilungen trotz gesellschaftlicher Veränderungen weiterhin eine große Bedeutung haben.

Freundschaften werden zur zweiten Familie

Die Wissenschaftlerinnen sprechen von sogenannter horizontaler Unterstützungsarbeit. Gemeint ist Hilfe zwischen Menschen derselben Generation oder auf vergleichbarer sozialer Ebene, beispielsweise zwischen Geschwistern, Freunden, Partnern oder Nachbarn.

In Österreich macht diese Form rund 30 Prozent der untersuchten Unterstützungsarbeit aus.

Dass solche Beziehungen wichtiger werden könnten, hat mehrere Gründe. Menschen ziehen häufiger um, leben weiter entfernt von ihren Angehörigen und gründen kleinere Familien.

Allerdings lässt sich aus den aktuellen Daten noch nicht belegen, dass diese Hilfe in den vergangenen Jahren tatsächlich zugenommen hat.

Was passiert, wenn niemand einspringen kann?

Die Studie macht zugleich auf ein Problem aufmerksam: Nicht jeder verfügt über ein zuverlässiges soziales Netzwerk.

Wer neu nach Österreich gezogen ist, kaum Kontakte hat oder allein Kinder großzieht, kann kurzfristige Betreuungsprobleme möglicherweise nur schwer lösen.

Die Forscherinnen plädieren deshalb dafür, soziale Beziehungen stärker zu fördern. Nachbarschaftliche Begegnungsmöglichkeiten und Kontakte am Arbeitsplatz könnten dabei helfen.

Für viele Familien zwischen Österreich und dem Balkan liefert die Untersuchung eine wichtige Erkenntnis: Familie bleibt eine zentrale Stütze. Doch wenn die Großeltern weit entfernt leben, können Freunde und Nachbarn im Alltag einen Teil ihrer Rolle übernehmen.