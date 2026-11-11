Wallbox, Wärmepumpe, Waschmaschine: Wann die Netzkosten künftig steigen oder sinken können

Eine neue Regel verändert, wie Haushalte in Österreich für die Nutzung des Stromnetzes bezahlen. Künftig kann bereits eine einzige Viertelstunde mit besonders hohem Strombedarf Auswirkungen auf die monatlichen Netzkosten haben.

Österreich steht vor einer grundlegenden Umstellung der Stromnetzentgelte. Am heutigen 11. November 2026 müssen die Netzbetreiber der Regulierungsbehörde E-Control mitteilen, wann sie das neue Tarifsystem einführen werden. Die Umstellung erfolgt schrittweise zwischen Jänner 2027 und spätestens Juli 2028. Für Millionen Haushalte bedeutet das: Künftig zählt nicht mehr nur, wie viel Strom sie verbrauchen, sondern auch, wie viel Stromleistung sie gleichzeitig benötigen.

Warum plötzlich 15 Minuten entscheidend werden

Bisher richteten sich die Netzkosten für Haushalte überwiegend nach der verbrauchten Strommenge. Rund 90 Prozent des Netznutzungsentgelts entfielen auf den sogenannten Arbeitspreis pro Kilowattstunde, etwa zehn Prozent auf eine Grundpauschale. Das ändert sich. Langfristig sollen sich Arbeits- und Leistungspreis die Waage halten. Entscheidend für den neuen Leistungspreis ist der höchste durchschnittliche Stromleistungswert innerhalb eines 15-Minuten-Zeitraums im jeweiligen Monat.

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Dabei wird nicht jeder kurze Stromanstieg sofort teuer. Maßgeblich ist der Durchschnitt über eine Viertelstunde. Die intelligenten Stromzähler, sogenannte Smart Meter, liefern die dafür erforderlichen Messwerte. Das bedeutet: Zwei Haushalte können monatlich genau gleich viel Strom verbrauchen und dennoch unterschiedliche Netzkosten haben.

Ein Beispiel zeigt, wo das Problem liegt

Eine Familie kommt abends nach Hause. Während das Elektroauto an der Wallbox lädt, läuft die Wärmepumpe. Gleichzeitig wird gekocht und die Waschmaschine eingeschaltet.

Alle Geräte benötigen Strom zur selben Zeit. Dadurch kann eine hohe Leistungsspitze entstehen. Anders sieht es aus, wenn das Elektroauto erst später lädt und die Waschmaschine zu einem anderen Zeitpunkt läuft. Die verbrauchte Strommenge kann am Ende identisch sein, die höchste gleichzeitig benötigte Leistung aber deutlich niedriger.

Genau dieser Unterschied kann künftig über höhere oder niedrigere Netzkosten entscheiden.

Besonders interessant ist das für Haushalte mit Elektroautos, Wärmepumpen, elektrischen Heizungen oder anderen leistungsstarken Geräten.

Werden die Stromrechnungen jetzt teurer?

Nicht unbedingt. Die E-Control betont, dass durchschnittliche Haushalte ohne besonders leistungsstarke Anwendungen durch die neue Berechnung kaum Veränderungen erwarten müssen. Nach den Ende Oktober veröffentlichten vorläufigen Tarifberechnungen könnten die Netzentgelte für durchschnittliche Haushalte im Österreichschnitt 2027 sogar sinken.

Bei Beibehaltung des bisherigen Systems wäre eine durchschnittliche Senkung von 3,6 Prozent vorgesehen. Mit der neuen Berechnung könnten es 5,7 Prozent sein. Das entspricht rechnerisch einer Entlastung von rund 15 beziehungsweise 24 Euro jährlich.

Allerdings unterscheiden sich die tatsächlichen Kosten je nach Netzgebiet und Verbrauchsverhalten. Die endgültigen Tarife stehen noch nicht fest. Wichtig ist außerdem: Die Reform betrifft die Netzentgelte und nicht unmittelbar den Strompreis des Energielieferanten. Die gesamte Stromrechnung besteht aus mehreren Bestandteilen.

So können Haushalte künftig Geld sparen

Die neue Berechnung eröffnet Möglichkeiten, die Netzkosten zu beeinflussen, ohne unbedingt weniger Strom verbrauchen zu müssen. Wer ein Elektroauto besitzt, kann beispielsweise die Ladeleistung reduzieren und das Fahrzeug über mehrere Stunden laden. Auch eine Wärmepumpe lässt sich unter Umständen so programmieren, dass besonders hohe Leistungsspitzen vermieden werden.

Bei Waschmaschine, Geschirrspüler und anderen Geräten kann es sinnvoll sein, diese zeitversetzt einzuschalten. Entscheidend ist dabei weniger, ob die Geräte morgens oder abends laufen, sondern wie viel Leistung sie gleichzeitig aus dem Stromnetz beziehen. Zusätzlich sollen zeitabhängige Netztarife Vorteile bringen. Ab Oktober 2027 ist beispielsweise ein günstigerer Netz-Arbeitspreis für bestimmte Nachtstunden vorgesehen. Wie hoch die Ermäßigung ausfällt, wird noch festgelegt.

Was Stromkunden jetzt wissen sollten

Die neue Regelung gilt nicht ab 1. Jänner 2027 automatisch für alle Haushalte. Jeder Netzbetreiber kann den Umstellungszeitpunkt innerhalb der vorgesehenen Frist selbst festlegen. Spätestens am 1. Juli 2028 muss das neue System überall eingeführt sein.

Bis dahin lohnt sich ein Blick auf den eigenen Stromverbrauch. Über die Onlineportale vieler Netzbetreiber lassen sich bei entsprechender Smart-Meter-Konfiguration bereits detaillierte Verbrauchsdaten abrufen. Die wichtigste Veränderung lautet: Künftig kann nicht nur Stromsparen Geld sparen, sondern auch eine intelligente Verteilung des Stromverbrauchs über den Tag. Wer hohe gleichzeitige Belastungen vermeidet, kann seine Netzkosten gezielt beeinflussen.