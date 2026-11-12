21.000 Euro zum 18. Geburtstag: Stocker kündigt mögliche Änderung an

Die Kritik ist laut, Stocker bleibt gelassen. Beim Zukunftsdepot lässt der Kanzler nur an einer einzigen Stelle mit sich reden.

Trotz der Kritik an der Verteilungswirkung bleibt Bundeskanzler Christian Stocker beim KESt-befreiten Zukunftsdepot für Jugendliche. Die Grundstruktur des Modells soll unangetastet bleiben, beim Kreis der Einzahlenden hält er Anpassungen für möglich. Im Pressegespräch bezeichnete der ÖVP-Chef das Zukunftsdepot als modernes Konzept, das Kindern und Jugendlichen einen guten Start ermöglichen soll. Am Grundgerüst werde sich nichts ändern. Spielraum für Änderungen sieht er beim Kreis der Einzahlenden.

Stockers Position

Stocker steht zur Ausrichtung des Modells. Für die Forderung, weitere Personen zur Einzahlung zuzulassen, zeigte er Verständnis. Weniger Verständnis hatte er für den Einwand, wonach vor allem Wohlhabende profitieren würden. Dabei verwies er auf den im internationalen Vergleich niedrigen Wert an Armutsgefährdeten und sagte, in Österreich habe man bei der Umverteilung kein Problem.

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In der Begutachtung war bemängelt worden, dass derzeit nur Eltern einzahlen dürfen, andere Verwandte oder Taufpaten dagegen nicht. Der Kanzler sagte dazu wörtlich: „Dass der Einzahlerkreis größer sein sollte, liegt auf der Hand.“ Man arbeite an der besten Variante für die Umsetzung.

Konkrete Zahlen

Das Zukunftsdepot ist von der KESt befreit. Wer monatlich 50 Euro einzahlt, hat laut Beispielrechnung zum 18. Geburtstag des Jugendlichen 21.000 Euro auf dem Konto. Pro Jahr sind Einzahlungen von maximal 5.000 Euro möglich.