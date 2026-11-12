Autofahren bei Nebel: Diese Fehler können tödlich enden

Plötzlich verschwindet die Straße im Grau. Der Crash in Bulgarien mit Todesopfern zeigt, wie gefährlich Fehler im Nebel werden.

Nebel nimmt die Sicht und das Gefühl für Distanzen. Wer ihn unterschätzt, riskiert viel, denn es braucht gedrosseltes Tempo, das richtige Licht und reichlich Abstand. Wie fatal es sonst enden kann, hat zuletzt eine Massenkarambolage auf einer Autobahn in Bulgarien gezeigt, bei der es Todesopfer gab.

Herbst und Winter bringen dichten Nebel, der die Sichtweite binnen Sekunden von mehreren Hundert auf wenige Dutzend Meter schrumpfen lassen kann. Auf Autobahnen, in Tälern und entlang von Flüssen ist das besonders heikel. Das Auge kann Entfernung und Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge dann nur schwer einschätzen. Der Unfall in Bulgarien führt die Gefahr drastisch vor Augen.

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Der größte Fehler ist, das Tempo wie bei guter Sicht beizubehalten. „Bei 130 km/h legt ein Auto in einer Sekunde ganze 36 Meter zurück.“ Entsprechend verlängert sich der Anhalteweg erheblich. „Die Grundregel lautet, so langsam zu fahren, dass man innerhalb des Straßenabschnitts anhalten kann, den man klar einsehen kann.“ Wird der Nebel dichter, sollte man das Tempo schrittweise senken, ohne in Panik zu bremsen.

Richtiges Licht

Beim Licht gilt: Fernlicht verschlechtert die Sicht, weil es an den Wassertröpfchen gestreut wird. Die bessere Wahl ist das Abblendlicht. Nebelscheinwerfer, sofern vorhanden, leuchten Fahrbahn und Fahrbahnränder zusätzlich aus.

Bei Nebel sind Abblendlicht und, falls das Fahrzeug damit ausgestattet ist, auch die Nebelscheinwerfer verpflichtend einzuschalten. Auf die automatische Lichtschaltung sollte man sich nicht verlassen. Bei vielen Systemen bleibt nur das Tagfahrlicht aktiv, die Rücklichter bleiben dunkel, und das ist gefährlich.

Die starke rote Nebelschlussleuchte kann Auffahrunfälle verhindern, aber nur bei extrem schlechter Sicht. Bei dünnem Nebel oder in Kolonnen blendet sie den Nachfolgenden unnötig. Man schaltet sie nur ein, wenn die zusätzliche Warnung wirklich nötig ist, und wieder aus, sobald sich die Verhältnisse bessern. In Kroatien ist ihre Verwendung ausschließlich bei Nebel und eingeschränkter Sicht erlaubt.

Abstand und Halt

Dicht an die Rücklichter des Vordermanns heranzufahren, vermittelt nur trügerische Sicherheit. „Im Nebel ist ein besonders großer Sicherheitsabstand nötig.“ Als Faustregel gilt, dass der Abstand in Metern mindestens der Geschwindigkeit in km/h entsprechen sollte. Bei 50 km/h sind das mindestens 50 Meter, bei schlechten Bedingungen entsprechend mehr. Hilfreich sind Fahrbahnmarkierungen und Leitpflöcke zur Orientierung.

Überholmanöver, unnötige Spurwechsel und abrupte Lenkbewegungen sollte man vermeiden. „Fußgänger, Radfahrer, Tiere und stehende Fahrzeuge können ‚wie aus dem Nichts auftauchen‘.“ Wird die Sicht so schlecht, dass die Fahrt nicht mehr sicher fortgesetzt werden kann, sucht man sich eine geeignete Stelle abseits der Fahrbahn. Auf der Autobahn ist es sicherer, mit verringertem, angepasstem Tempo bis zum Rastplatz oder zur Ausfahrt weiterzufahren, als wegen des Nebels auf dem Pannenstreifen stehen zu bleiben. Zudem ist das Anhalten dort verboten.

Kommt es zu einer Panne, schaltet man die Warnblinkanlage ein und geht nach den Regeln für das sichere Anhalten vor. Schon vor der Abfahrt sollte man die Scheiben reinigen sowie Lüftung und Klimaanlage kontrollieren, denn beschlagene Scheiben verschlechtern die Sicht zusätzlich. Von drängelnden Autofahrern darf man sich nicht zu höherem Tempo verleiten lassen.