Direktzug Wien–Belgrad verzögert sich weiter: ÖBB erklären die Hintergründe

Der Fahrplan für 2027 steht schon, die Gleise liegen längst. Nur ein Stempel aus Ungarn entscheidet, ob der Zug wirklich rollt.

Ob und wann der Direktzug von Wien nach Belgrad tatsächlich losrollt, ist trotz mehrerer Ankündigungen nach wie vor offen. Nach Darstellung der ÖBB liegt der Grund darin, dass der ungarische Streckenabschnitt noch nicht zugelassen ist. Als jüngster möglicher Starttermin stand der 13. Dezember 2026 im Raum. Nur wenige Wochen davor gibt es noch immer keine endgültige Gewissheit. Die ÖBB können die Ungeduld nachvollziehen, betonen aber, dass die Ursachen der Verzögerung nicht auf österreichischer Seite liegen.

Die ÖBB bestätigen auf Anfrage von KOSMO, dass auch sie mit einer früheren Aufnahme der Direktverbindung zwischen Wien und Belgrad gerechnet hatten. Als Ursache für die wiederholten Verzögerungen nennen die Bundesbahnen Probleme auf dem ungarischen Streckenabschnitt zwischen Budapest und der serbischen Grenze. Die Verantwortung für diesen Abschnitt liegt bei der ungarischen Staatsbahn MÁV.

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Ungarische Genehmigungen

Die Strecke zwischen Budapest und Belgrad wurde von Grund auf modernisiert. In Serbien fahren auf dem Abschnitt bereits Personenzüge, in Ungarn hingegen stockt die Inbetriebnahme. Als Hindernisse werden technische Sicherheitsprüfungen und noch ausstehende Genehmigungen genannt.

Das europäische Zugsicherungssystem ETCS wurde bereits Tests unterzogen. Anfang November sagte Ungarns Verkehrsminister Dávid Vitézy, dass noch zwei Bescheinigungen ausstehen, eine von der MÁV und eine von der zuständigen Qualitätssicherung. Er gestand ein, zuvor zu optimistisch gewesen zu sein.

Fahrplan 2027

Vorgesehen sind zwei Direktzüge pro Tag und Richtung. Für die Fahrt über Budapest sind rund 6 Stunden und 30 Minuten eingeplant. Auf der Website der ÖBB ist die Verbindung für das Fahrplanjahr 2027 angeführt. Wann es konkret losgeht, hängt ausdrücklich davon ab, ob die Strecke in Ungarn zugelassen wird.

Von den fehlenden Genehmigungen ist auch die direkte Verbindung zwischen Budapest und Belgrad betroffen. Ein Umstieg in Budapest wäre deshalb keine verlässliche Lösung, solange der reguläre Personenverkehr auf dem modernisierten Abschnitt nicht freigegeben ist.

Die Ungewissheit fällt in die bevorstehende Weihnachtsreisezeit. Für viele Menschen in Österreich mit serbischen Wurzeln ist der Dezember bis zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner eine wichtige Zeit für Reisen. Ob der Direktzug bis dahin fährt, bleibt weiter offen.

KOSMO hat sich auch direkt an die ungarische Staatsbahn MÁV gewandt und um eine Stellungnahme zu den Verzögerungen sowie zum aktuellen Stand der geplanten Verbindung gebeten. Eine Antwort steht derzeit noch aus. Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir darüber berichten.