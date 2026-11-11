Sieben Stunden Richtung Serbien: Lange Wartezeiten auch an Kroatiens Grenzen

Wer nach Serbien oder Bosnien und Herzegowina fährt, braucht an mehreren Grenzübergängen Geduld. Besonders angespannt ist die Lage bei Tovarnik–Šid: Dort wurden am Mittwochmorgen sieben Stunden Wartezeit gemeldet.

Für Reisende auf dem Weg zu Angehörigen oder einem Termin in der Heimat kann sich die Fahrt erheblich verlängern. Die am 11. November veröffentlichten Grenzdaten zeigen dabei deutliche Unterschiede zwischen den Übergängen und zwischen den Fahrtrichtungen.

Tovarnik ist keine schnelle Ausweichroute

Am Grenzübergang Tovarnik–Šid meldete der kroatische Automobilklub HAK auf Grundlage von Polizeidaten sieben Stunden Wartezeit bei der Ausreise aus Kroatien Richtung Serbien. Der einzelne Messwert stammt von 05:26 Uhr.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch auf der Autobahnroute über Bajakovo–Batrovci mussten Reisende warten. Dort wurden zur selben Zeit drei Stunden und eine rund drei Kilometer lange Kolonne angegeben. In Gegenrichtung, bei der Einreise nach Kroatien, lag der zuletzt um 08:16 Uhr aktualisierte Wert dagegen bei höchstens 30 Minuten. Die langen Wartezeiten betreffen somit nicht automatisch beide Reiserichtungen gleichermaßen.

Für Autofahrer aus Österreich ist vor allem eines wichtig: Tovarnik bietet nach diesen Angaben keinen Zeitvorteil gegenüber Bajakovo. Ein spontanes Verlassen der Autobahn kann die Reise zusätzlich verlängern, wenn anschließend auch die vermeintliche Ausweichroute überlastet ist.

Auch Richtung Bosnien dauert die Abfertigung länger

An der Grenze zu Bosnien und Herzegowina hat sich die Lage im Laufe des Morgens teilweise verändert. Bei Jasenovac–Donja Gradina waren zunächst fünf Stunden Wartezeit gemeldet worden. Der neuere Wert von 08:21 Uhr lag bei drei Stunden.

Für Svilaj wurden um 08:00 Uhr eineinhalb Stunden bei der Ausreise aus Kroatien angegeben. Die Entspannung bei Jasenovac bedeutet deshalb noch keine freie Fahrt auf allen Routen nach BiH.

Welche Strecke sinnvoll ist, hängt außerdem vom Zielort ab. Ein weiter entfernter Übergang mit kürzerer gemeldeter Wartezeit muss unter Berücksichtigung der zusätzlichen Fahrstrecke nicht die schnellere Verbindung sein.

Vor der Abfahrt zählt der Zeitpunkt der Meldung

Die Grenzwerte sind Momentaufnahmen und keine garantierten Durchfahrtszeiten. Besonders wichtig ist der Zeitstempel des jeweiligen Übergangs: Eine insgesamt aktualisierte Verkehrsseite kann weiterhin einzelne Messwerte enthalten, die bereits mehrere Stunden alt sind.

Wer heute losfährt, sollte deshalb unmittelbar vor der Abfahrt die aktuellen Grenzmeldungen und verfügbaren Kamerabilder kontrollieren. Bei längeren Fahrten lohnt sich eine erneute Prüfung während einer sicheren Pause, nicht erst unmittelbar vor der Grenze.

Die Ursache der Verzögerungen ist nicht geklärt

Aus den Wartezeitangaben allein lässt sich nicht ableiten, weshalb die Abfertigung so lange dauert. Eine konkrete Ursache für die besonders langen Verzögerungen bei Tovarnik wird in den geprüften Meldungen nicht genannt.

Für Reisende bleibt damit die praktische Konsequenz: Großzügige Zeitreserven einplanen und Anschluss- oder Behördentermine nicht zu knapp ansetzen. Wer mit Kindern, älteren Angehörigen oder regelmäßig benötigten Medikamenten unterwegs ist, sollte auch auf einen längeren ungeplanten Aufenthalt vorbereitet sein.