Drohnenalarm in NATO-Staaten: Hunderttausende sollen Schutz suchen

Drohnenalarm in mehreren NATO-Staaten: Kampfjets steigen auf, Hunderttausende Menschen erhalten Warnungen. Auch Finnland reagiert mit Sicherheitsmaßnahmen.

In den baltischen NATO-Staaten Lettland, Litauen und Estland wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 11. November, Drohnenalarm ausgelöst. Wegen unbekannter Flugobjekte aus Richtung Russland und Belarus warnten die Behörden die Bevölkerung in mehreren Regionen. Die NATO aktivierte Kampfjets zur Luftraumüberwachung. Auch Finnland reagierte mit vorübergehenden Einschränkungen für den Flug- und Schiffsverkehr.

In mehreren Regionen Lettlands und Litauens wurden die Menschen aufgefordert, Schutz zu suchen. Die Warnungen betrafen auch die litauische Großstadt Kaunas mit rund 300.000 Einwohnern. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die unbekannten Flugobjekte aus Richtung Russland oder Belarus. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Warnungen wurden im Laufe des Mittwochs wieder aufgehoben.

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NATO-Kampfjets im Einsatz

Die NATO aktivierte Kampfjets, um auf die mögliche Bedrohung im baltischen Luftraum zu reagieren. Nach Angaben des litauischen Regierungschefs wurden vier Drohnen in der Region registriert. Es wurde versucht, eines der Flugobjekte abzuschießen. Später entdeckten die Behörden Trümmer einer NATO-Rakete. Ob die Drohne getroffen wurde, blieb zunächst unklar.

Auch Finnland ergriff Sicherheitsmaßnahmen. Die Streitkräfte schränkten den Flug- und Schiffsverkehr im östlichen Finnischen Meerbusen vorübergehend ein. Die Maßnahmen betrafen unter anderem die Küstenregion bei Kotka und Hamina nahe der russischen Grenze. Sie sollten die Bevölkerung schützen und den Behörden ermöglichen, auf mögliche Drohnen zu reagieren. Die Beschränkungen wurden inzwischen wieder aufgehoben.

Gegenseitige Vorwürfe

Die Vorfälle ereigneten sich während neuer ukrainischer Drohnenangriffe auf Ziele im Nordwesten Russlands. Dabei wurde unter anderem das Gebiet um den wichtigen Ostseehafen Ust-Luga angegriffen. Nach russischen Angaben brach dort ein Feuer aus, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Angaben zu den Schäden konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

In den vergangenen Monaten waren wiederholt mutmaßlich ukrainische Drohnen vom Kurs abgekommen und in den Luftraum benachbarter NATO-Staaten geraten. Russland wirft der Ukraine vor, den Luftraum dieser Länder gezielt für Angriffe zu nutzen. Kiew wiederum erklärt, dass russische elektronische Störmaßnahmen Drohnen von ihrer geplanten Flugroute abbringen könnten.

Die betroffenen NATO-Staaten verweisen auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als Ursache der zunehmenden Sicherheitsrisiken. Wer die aktuellen Flugobjekte gestartet hat und wodurch sie von ihrem Kurs abkamen, war zunächst nicht abschließend geklärt.