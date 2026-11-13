Süße Verführung, bitteres Ende: Österreichs bekannteste Lockvogel-Affären

Eine Affäre und ein Spionageverdacht erschüttern Nvidia. Auch Österreich kennt Fälle, in denen vermeintliche Nähe gefährlich wurde – allerdings steckt nicht hinter jedem Lockvogel ein Geheimdienst.

Der Rücktritt von Nvidia-Mitgründer Jensen Huang rückt eine alte Spionagemethode ins Rampenlicht: die Honigfalle. Am 12. November 2026 bestätigte der Konzern, dass Huang seine Funktionen als Präsident, CEO und Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Vorausgegangen waren Berichte über außereheliche Beziehungen, darunter zu einer Geschäftsfrau, die US-Geheimdienste der Spionage für China verdächtigen. Einen Rücktrittsgrund nannte Nvidia in der Mitteilung nicht.

Wenn Vertrauen zur Waffe wird

Das Prinzip einer Honigfalle beruht auf romantischer oder sexueller Annäherung. Eine Person baut gezielt Vertrauen auf, um Informationen zu erhalten, Einfluss auszuüben oder kompromittierendes Material für eine spätere Erpressung zu sammeln. Dabei können sowohl Männer als auch Frauen zur Zielperson werden – oder selbst als Lockvogel auftreten.

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Im Fall Huang bleibt entscheidend, zwischen Spionageverdacht und bewiesenem Geheimnisverrat zu unterscheiden. Nvidia erklärte im Zuge der angekündigten Untersuchung, zunächst keinen Grund zur Annahme zu haben, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit kompromittiert worden seien. Die Affäre allein beweist deshalb noch keine erfolgreiche Geheimdienstoperation.

Ibiza: Ein Lockvogel mit politischen Folgen

In Österreich führt beim Thema inszenierte Verführung kaum ein Weg an Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus vorbei. Im Juli 2017 trafen die beiden FPÖ-Politiker in einer Villa auf Ibiza eine vermeintliche russische Oligarchennichte. Strache war damals FPÖ-Chef und Oppositionspolitiker – Vizekanzler wurde er erst im Dezember desselben Jahres.

Vor versteckten Kameras sprach Strache über mögliche Staatsaufträge, Parteispenden und politischen Einfluss auf die „Kronen Zeitung“. Die angeblich vermögende Investorin war ein Lockvogel. Das Treffen wurde heimlich aufgezeichnet und entwickelte sich knapp zwei Jahre später zu einem politischen Erdbeben.

Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen im Mai 2019 trat Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück. Auch Gudenus zog sich aus der Politik zurück. Die ÖVP-FPÖ-Koalition zerbrach; anschließend wurde die Regierung von Sebastian Kurz durch ein Misstrauensvotum abgewählt.

Dennoch ist Ibiza keine nachgewiesene klassische Honigfalle eines Geheimdienstes. Eine sexuelle Beziehung zwischen den Politikern und dem Lockvogel ist ebenso wenig belegt wie ein Geheimdienstauftrag hinter der Aktion. Der Fall zeigt vielmehr, wie eine inszenierte Begegnung und die Aussicht auf Geld und Einfluss politisch verheerende Aussagen provozieren können.

Marsalek und die Verbindung nach Russland

Einen anderen Österreich-Bezug liefert Jan Marsalek. Der österreichische Ex-Wirecard-Vorstand war beim Zahlungsdienstleister für das operative Geschäft zuständig, nicht für die Finanzen. Nach gemeinsamen Recherchen von STANDARD, „Spiegel“, ZDF und „The Insider“ lernte er 2013 Natalia Zlobina kennen und begann eine Beziehung mit ihr.

Über ihr Umfeld begegnete Marsalek später Stanislaw Petlinski, den mehrere europäische Geheimdienste als Kontaktmann russischer Dienste führen. Petlinski soll Marsalek mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU zusammengebracht haben. Ob Zlobina von Beginn an gezielt auf den Manager angesetzt worden war, ist öffentlich nicht abschließend geklärt.

Der Fall eignet sich deshalb nicht für die eindeutige Behauptung, Marsalek sei nachweislich durch eine Liebesfalle angeworben worden. Recherchiert sind jedoch eine Beziehung und Kontakte, die ihn tief in das Umfeld russischer Geheimdienste führten.

Honigfallen-Plan im Umfeld des Österreichers

Eine konkret dokumentierte Honigfallen-Planung wurde hingegen im Verfahren gegen einen russischen Spionagering in Großbritannien bekannt. Nach Angaben der britischen Staatsanwaltschaft gab Marsalek dem Netzwerk Anweisungen. Mitglieder der Gruppe wurden 2025 wegen Spionage verurteilt.

Zu den Zielpersonen gehörte der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev, der lange in Wien lebte. Die Gruppe erwog, Vanya Gaberova als romantischen Lockvogel auf ihn anzusetzen. Die Planung ist dokumentiert; eine erfolgreich vollzogene Verführung lässt sich daraus nicht ableiten. Der Österreich-Bezug liegt hier beim mutmaßlichen Drahtzieher Marsalek und bei Grozevs damaligem Lebensmittelpunkt, nicht bei dessen Staatsbürgerschaft.

Österreichischer UNO-Beamter wurde erpresst

Ein weniger bekannter Fall findet sich in der Zeitschrift „Öffentliche Sicherheit“ des österreichischen Innenministeriums. In einem 2011 veröffentlichten historischen Rückblick auf die ersten Auslandseinsätze österreichischer Polizisten und Gendarmen ab 1958 wird von einem Beamten berichtet, der während seines UNO-Dienstes in eine Honigfalle des israelischen Geheimdienstes geraten sei. Dem Beitrag zufolge wurde der Mann erpresst und musste aus dem UNO-Dienst ausscheiden. Sein Name, das genaue Datum und nähere Angaben zum Ablauf werden nicht genannt. Der Fall ist damit in einer offiziellen österreichischen Publikation beschrieben, öffentlich aber nur knapp dokumentiert.

Nicht jede Liebesgeschichte ist eine Spionagefalle

Historisch setzten Geheimdienste gezielt auf intime Beziehungen. Bekannt sind etwa die Romeo-Agenten der DDR-Staatssicherheit, die Liebesbeziehungen zu Frauen mit Zugang zu vertraulichen Informationen aufbauten. Gefühle wurden dabei zum Mittel, um an Dokumente und Staatsgeheimnisse zu gelangen. Die Fälle mit Österreich-Bezug zeigen allerdings auch, wie wichtig die Unterscheidung bleibt: Eine belegte Erpressung, eine geplante Verführung und eine politische Lockvogelaktion sind unterschiedliche Vorgänge. Wer sie pauschal unter „Honigfalle“ zusammenfasst, macht aus offenen Fragen schnell vermeintliche Gewissheiten.