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Unglaubliche Szenen: Männer steigen mit Pferden in Linienbus ein (VIDEO)

Unglaubliche Szenen: Männer steigen mit Pferden in Linienbus ein (VIDEO)
FOTO: Printscreen/X
1 Min. Lesezeit |

Hufgetrappel statt Motorenlärm: In Detroit steigen zwei Pferde in einen Linienbus. Der Besitzer wollte damit ein Zeichen setzen.

Ein Pferdebesitzer in Detroit hat zwei seiner Tiere in einen öffentlichen Linienbus geführt. Ein Handyvideo, dessen Echtheit inzwischen bestätigt ist, dokumentiert den Einstieg und erzielte im Internet eine enorme Reichweite.

Der Clip dauert rund 35 Sekunden. Wie die Fahrgäste reagierten, geht aus den Aufnahmen nicht hervor.

Pferde im Bus

In Detroit gehen die beiden Pferde durch die Tür in den Bus und bleiben zwischen den Sitzreihen stehen. Das Verkehrsamt von Detroit hat die Echtheit des Videos bestätigt.

Spontane Aktion

Wie Bild berichtet, war die Aktion nach Darstellung des Besitzers spontan.

Er habe auf die Kultur der schwarzen Cowboys aufmerksam machen wollen, die in den USA auf eine lange Tradition zurückblickt.

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KO KOSMO-Redaktion
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