Kein Einkauf, trotzdem Geld weg: Diese PayPal-Masche sollten Sie kennen

Plötzlich verschwindet Geld vom Bankkonto, obwohl man nichts gekauft hat. Besonders heimtückisch: Im eigenen PayPal-Konto ist keine verdächtige Zahlung zu sehen.

Immer wieder entdecken Bankkunden unbekannte PayPal-Abbuchungen auf ihren Kontoauszügen, obwohl sie selbst keine entsprechende Zahlung veranlasst haben. Besonders verwirrend: Im eigenen PayPal-Konto findet sich häufig keine passende Transaktion. Dahinter kann eine Betrugsmasche stecken, bei der Kriminelle fremde Bankdaten für Einkäufe verwenden, ohne sich in das PayPal-Konto der betroffenen Person einloggen zu müssen.

Eine bekannte Betrugsmasche nutzt die sogenannte PayPal-Gastzahlung. Bei teilnehmenden Online-Händlern können Käufer per Lastschrift bezahlen, ohne ein eigenes PayPal-Konto zu verwenden. Kriminelle geben dabei die IBAN einer fremden Person an und lösen Bestellungen aus. Die Zahlung kann anschließend vom Bankkonto des tatsächlichen Kontoinhabers eingezogen werden, ohne dass die Transaktion in dessen PayPal-Profil erscheint.

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Das Problem liegt darin, dass bei solchen Lastschriftzahlungen nicht in jedem Fall zuverlässig überprüft wird, ob die angegebene IBAN tatsächlich dem Käufer gehört. Betrüger können diese Schwachstelle ausnutzen. Die verwendeten Bankdaten stammen möglicherweise aus früheren Datenlecks, Phishing-Angriffen oder anderen illegalen Datensammlungen. Woher die Täter die IBAN im konkreten Fall haben, lässt sich häufig nicht feststellen.

So funktioniert der Betrug

Bei der ersten Masche bleibt das persönliche PayPal-Konto des Opfers völlig unberührt. Die Täter benötigen unter bestimmten Voraussetzungen lediglich fremde Bankdaten, um eine Zahlung auszulösen. Deshalb sollten Betroffene nicht nur ihr PayPal-Konto, sondern auch ihre Bankumsätze regelmäßig überprüfen.

Bei der zweiten Masche locken unseriöse Anbieter mit günstigen Probepaketen oder vermeintlich kostenlosen Test-Abos. Im Kleingedruckten verbergen sich jedoch kostenpflichtige Verlängerungen. Wer beim Bezahlen eine automatische Zahlungsvereinbarung über PayPal genehmigt, ermöglicht dem Händler unter den vereinbarten Bedingungen weitere Abbuchungen. Solche Zahlungen können sich über mehrere Monate summieren, wenn das Abonnement nicht rechtzeitig beendet wird.

Die dritte Methode sind gefälschte Online-Shops mit auffallend günstigen Angeboten. Wer dort auf den PayPal-Button klickt, landet vor einer täuschend echten Login-Maske.

Bei besonders raffinierten Phishing-Angriffen können Betrüger eingegebene Zugangsdaten unmittelbar abfangen und für eine Anmeldung bei PayPal missbrauchen. Unter Umständen versuchen sie auch, Einmalcodes der Zwei-Faktor-Authentifizierung abzugreifen. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe bietet weiterhin wichtigen Schutz, kann aber durch solche Angriffe überwunden werden. Deshalb sollten Nutzer Passwörter und Bestätigungscodes niemals auf verdächtigen Webseiten eingeben.

So bekommen Betroffene ihr Geld zurück

Wer sein Konto regelmäßig im Auge behält, erkennt Ungereimtheiten früher. Sehen Sie deshalb in kurzen Abständen alle Abbuchungen auf Ihrem Bankkonto durch. Im PayPal-Profil lohnt sich unter „Zahlungen“ ein Blick auf die Option „Zahlungen im Einzugsverfahren“ beziehungsweise „automatische Zahlungen“.

Händler, die Ihnen nicht bekannt sind, sollten Sie dort entfernen. Bei auffallend günstigen Angeboten ist Misstrauen angebracht. Werfen Sie einen Blick ins Impressum, greifen Sie im Zweifel zur offiziellen PayPal-App und schauen Sie sich die Adresszeile im Browser genau an.

Wer eine unbekannte PayPal-Lastschrift auf seinem Bankkonto entdeckt, sollte sich umgehend an seine Bank wenden. Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von acht Wochen ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Liegt keine gültige Einzugsermächtigung vor, kann die Abbuchung grundsätzlich noch bis zu 13 Monate nach der Belastung reklamiert werden. Die Fristen gelten für Banklastschriften, nicht automatisch für jede andere PayPal-Zahlungsart. Betroffene sollten den Vorfall auch PayPal melden und bei Betrugsverdacht Anzeige bei der Polizei erstatten.

Vorsicht vor Mahnungen

Nach einer Rückbuchung kann es passieren, dass Händler oder Inkassounternehmen weiterhin Geld verlangen. Wer die betreffende Bestellung nicht selbst getätigt hat, sollte unberechtigte Forderungen schriftlich bestreiten und vorhandene Nachweise aufbewahren. Auch eine Strafanzeige kann helfen, den Missbrauch der eigenen Bankdaten zu dokumentieren. Mahnungen sollten keinesfalls einfach ignoriert werden.

Wer von einer Abo-Falle betroffen ist, sollte die betreffende Zahlungsvereinbarung in seinem PayPal-Konto kündigen. Wichtig: Dadurch wird nicht automatisch auch ein möglicherweise bestehender Vertrag mit dem Händler beendet. Deshalb sollten Betroffene das Abonnement zusätzlich beim Anbieter kündigen und unberechtigte Forderungen schriftlich bestreiten. Haben Sie Daten in gefälschte Formulare eingegeben, ändern Sie unverzüglich Ihr Kennwort und nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Bank und zum Bezahldienst auf.