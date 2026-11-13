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Ein Toter

Mieterstreit eskaliert: Mediziner feuert vom Balkon auf Passanten

Mieterstreit eskaliert: Mediziner feuert vom Balkon auf Passanten
FOTO: EPA Images
2 Min. Lesezeit |

Ein Streit um Reparaturen eskaliert mitten in Washington. Ein Arzt greift zur Waffe, und für ein Fitnessstudio beginnt ein Albtraum.

In Washington hat ein inzwischen identifizierter Schütze in einem Fitnessstudio einen Mann getötet und vier weitere Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen verärgerten Mieter, der sich danach in seiner Wohnung in Logan Circle verschanzte, weiter schoss und sich schließlich das Leben nahm.

Schauplatz war der Stadtteil Logan Circle im Zentrum Washingtons, gut eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Das Todesopfer ist der 46-jährige Verwalter eines Fitnessstudios, das zum Gebäudekomplex gehört. Vier weitere Personen erlitten Verletzungen. Eine von ihnen schwebte in Lebensgefahr, bei den übrigen bestand sie nicht. Der Vorfall zog einen großen Polizeieinsatz nach sich.

Der Täter

Der Schütze war ein 55-jähriger Arzt für Notfallmedizin. Polizeichef Jeffery Carroll zufolge lag er als Mieter wegen Instandhaltungsfragen im Dauerstreit mit der Eigentümergemeinschaft. Den Verwalter erschoss er in dem gut besuchten Fitnessstudio.

Danach zog er sich in seine Wohnung im siebenten Stock zurück und feuerte vom Balkon auf Menschen unten. Carroll machte diese Details am Donnerstag Ortszeit öffentlich. Nach Angaben der Washington Post waren unter den Verletzten auch Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle.

Schüsse auf Polizisten

Durch seine Wohnungstür feuerte der Täter mindestens zwei Schüsse auf Polizeibeamte ab. Dann legte er in der Wohnung Feuer und erschoss sich. Noch am Tatort wurde sein Tod festgestellt.

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KO KOSMO-Redaktion
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