Für TikTok-Video aus dem Käfig geholt: Mann von Tiger getötet

Ein Tiger vor laufender Kamera, ein Vater als Zeuge. Auf einer Farm in Lahore wird aus einem Video ein Fall für die Justiz.

Am Mittwochabend ist es auf einer privaten Wildtierfarm in Lahore zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde von einem Tiger angefallen, der für Videoaufnahmen für soziale Medien aus seinem Käfig geholt worden sein soll. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Schauplatz war eine Farm im Stadtteil Kahna. Wie die Polizei angibt, hatte sich ein TikToker auf das Areal begeben, um mit einem Tiger zu filmen. Im Verlauf der Dreharbeiten fiel das Tier den Farmmitarbeiter Talha an. Der junge Mann kam in ein privates Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Sein Vater und sein Bruder sollen die Szene mit angesehen haben.

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Laut der Anzeige des Vaters hatte man den Tiger für die Aufnahmen aus dem Käfig geholt. Außerhalb des Geheges war das Tier an einer langen Kette gehalten worden. Beim Filmen entglitt es der Kontrolle und ging auf Talha los. Der Mitarbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb schließlich im Krankenhaus.

Festnahmen und Ermittlungen

Nach dem Todesfall nahm die Polizei den Farmbesitzer Fayyaz und den TikToker fest, im weiteren Verlauf folgte eine dritte Festnahme. Medienberichten zufolge ist der TikToker im Internet unter dem Namen Nouman Hassan aktiv.

Die Ermittler nehmen die Haltungsgenehmigung für den Tiger, die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Areal sowie eine mögliche Fahrlässigkeit unter die Lupe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Den Tiger übernahmen die Wildtierbehörden. Zusätzlich stellten die Behörden auf dem Gelände 33 Löwen sicher. Die Lizenz soll 2025 abgelaufen sein.

A 19-year-old caretaker, identified as Talha, was k!lled after a tiger mauled him during a TikTok sho*ot at a private farmhouse in Lahore’s Kahna area on Wednesday. He was taken to a nearby private hospital, where doctors were unable to save his life. Following the inc!dent, police arrested the farmhouse owner, Fayyaz, and visiting TikToker Nauman. The Wildlife Department has taken custody of the tiger as investigations into the incident continue. #LahoreNews #TigerAttack #TikTokShoot #PakistanNews #WildlifeSafety — Pakistan Economic Network (@NetPakistan) November 13, 2026

Strenge Vorschriften

In der Provinz Punjab unterliegt die Haltung von Großkatzen strengen Vorschriften. Die Tiere müssen registriert und per Mikrochip gekennzeichnet werden, Vorführungen außerhalb der Gehege sind ausdrücklich untersagt.

Wie HUM English berichtet, soll der Tiger laut der Anzeige des Vaters für die Aufnahmen aus dem Käfig geholt worden sein. Die Polizei gibt an, dass nach dem Angriff zunächst versucht wurde, die Verletzungen des 19-Jährigen als Folge einer Hundeattacke auszugeben. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.