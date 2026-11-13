Große Microsoft-Störung legt weltweit wichtige Dienste lahm

Weltweite Störung bei Microsoft: Outlook, Teams und weitere Dienste fallen aus. Selbst Behörden und Geheimdienste sind betroffen.

Seit Donnerstagabend, dem 12. November 2026, kämpfen Microsoft-Nutzer weltweit mit erheblichen technischen Problemen. Betroffen sind vor allem der E-Mail-Dienst Outlook und die Kommunikationsplattform Teams, aber auch weitere Anwendungen von Microsoft 365. Der Konzern arbeitet an der Wiederherstellung der betroffenen Systeme. Eine vollständige Behebung war zunächst nicht bestätigt.

Die Störung betrifft Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen in zahlreichen Ländern. In den USA verzeichnete die Plattform Downdetector zeitweise mehr als 138.000 Störungsmeldungen zu Outlook. Auch für Teams, Copilot und weitere Microsoft-Dienste wurden Probleme gemeldet. Da die Störung laut Microsoft Nutzer in allen Weltregionen betreffen konnte, waren auch Einschränkungen in Österreich möglich. Allerdings funktionierten manche Microsoft-Dienste weiterhin.

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Die ersten Schwierigkeiten traten am Donnerstagabend nach mitteleuropäischer Zeit auf und griffen danach auf mehrere Weltregionen über. Am Freitagmorgen klagten auch Nutzer im asiatisch-pazifischen Raum über deutliche Einschränkungen. Besonders hart trifft es Exchange Online, die E-Mail-Infrastruktur, auf der Microsoft 365 aufbaut. Zeitweise ließen sich Postfächer nicht öffnen, außerdem konnten Nachrichten weder verschickt noch empfangen werden.

Behörden betroffen

Besonders deutlich wurden die Auswirkungen der Störung in Australien. Dort bestätigten sowohl die Bundespolizei AFP als auch der Inlandsgeheimdienst ASIO technische Einschränkungen. Auch Schulen, Gerichte und andere Behörden konnten teilweise nicht wie gewohnt per E-Mail kommunizieren. Einzelne medizinische Einrichtungen berichteten zudem von Schwierigkeiten beim Zugang zu digitalen Systemen, weil benötigte Sicherheitscodes per E-Mail nicht ankamen.

Australiens Innenminister Tony Burke erklärte am Freitag, dem 13. November, dass die Regierung eine bestehende Vereinbarung mit Microsoft aktiviert habe. Damit soll die Wiederherstellung wichtiger australischer Dienste bevorzugt behandelt werden. Die Vereinbarung wurde bereits im Juni 2026 geschlossen und sieht eine engere Zusammenarbeit bei größeren technischen Ausfällen vor. In den USA berichtete das Repräsentantenhaus von Einschränkungen. Außerdem gehen OpenAI und Anthropic Verbindungsproblemen ihrer KI-Dienste mit Microsoft-Anwendungen nach.

Ursache und Behebung

Nach Angaben von Microsoft wurden zahlreiche Server unerwartet als nicht funktionsfähig eingestuft und standen dadurch zeitweise nicht zur Verfügung. Die verbleibenden Systeme wurden stärker belastet, was weitere Verbindungsprobleme verursachte. Als mögliche Ursache untersuchte der Konzern unter anderem Änderungen an der Serverkonfiguration. Um die Störung zu beheben, starteten Techniker betroffene Server neu und verteilten den Datenverkehr auf andere Systeme.

Die ersten Gegenmaßnahmen brachten nicht die erhoffte Wirkung, mittlerweile laufen aber einige Server wieder stabil. In mehreren Regionen funktionieren Chats und Besprechungen in Teams wieder, während Outlook weiterhin erheblich beeinträchtigt ist.

Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es bislang nicht. Nach Angaben der australischen Regierung geht Microsoft derzeit von einem technischen Problem aus. Untersucht wird unter anderem, ob eine fehlerhafte Konfigurationsänderung zum Ausfall beigetragen hat. Die genaue Ursache war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Microsoft bringt die Dienste schrittweise zurück und weist darauf hin, dass sich die Rückkehr zum Normalbetrieb verzögern kann.