Bis zu 73 Prozent Wertverlust: Diese Autos trifft es besonders hart

Drei Jahre und 58.000 Kilometer reichen, damit der Neupreis massiv schrumpft. Die Verlierer einer britischen Liste haben fast alle einen Stecker.

Eine britische Auswertung zeigt, dass Autos nach drei Jahren teils massiv an Wert verlieren, vor allem Elektroautos. Neun der zehn Modelle mit den stärksten Rückgängen fahren elektrisch und büßen zwischen 69 und 72,7 Prozent ihres Werts ein. Das Magazin Auto Express hat dafür Daten von CDL Vehicle Information Services gegenübergestellt. Herangezogen wurden der durchschnittliche Neupreis und der geschätzte Ankaufswert nach drei Jahren und 36.000 Meilen, das entspricht rund 58.000 Kilometern. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Auto in Großbritannien verliert in diesem Zeitraum etwa 45 Prozent seines Werts.

Die Modelle werden in der Analyse nach dem prozentualen Wertrückgang gereiht. Als Grundlage dienen britische Durchschnittspreise und geschätzte Ankaufswerte nach drei Jahren Nutzung. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Listenpreis und dem errechneten Restwert nach 36.000 Meilen, also ungefähr 58.000 Kilometern. Als Richtwert für den Gesamtmarkt gelten rund 45 Prozent Wertverlust binnen drei Jahren.

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Größte Verlierer

Den größten Absturz verzeichnet der Lexus UX 300e. Sein Ankaufswert sinkt von durchschnittlich 51.145 Pfund auf 13.950 Pfund, ein Minus von 72,7 Prozent. Knapp dahinter liegt der Citroën ë-C4 mit einem Rückgang von 72,3 Prozent, von 32.895 auf 9.125 Pfund.

Der elektrische Opel/Vauxhall Astra verliert 72 Prozent, sein Wert fällt von 37.250 auf 10.425 Pfund. Beim Opel Corsa Electric sind es 71,6 Prozent, der Ankaufswert schrumpft von 32.635 auf 9.275 Pfund. Das einzige Modell mit Verbrennungsmotor unter den ersten zehn ist der Audi A8, der 70,7 Prozent einbüßt.

Danach folgen der Subaru Solterra mit 70,3 Prozent, der Fiat 500e mit 69,8 Prozent und der Audi e-tron GT mit 69,3 Prozent. Den Abschluss der Liste bilden der Mercedes EQS und der Mercedes EQE mit jeweils rund 69 Prozent Wertverlust.

Gründe und Gegentrend

Als Gründe für die starken Rückgänge bei E-Autos nennen die Analysten das wachsende Modellangebot, den raschen technologischen Fortschritt und hohe Rabatte auf Neuwagen. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt bei teuren Modellen. Der Mercedes EQS kostete im Schnitt 104.540 Pfund und ist nach drei Jahren nur mehr 32.375 Pfund wert. Das ergibt ein Minus von mehr als 72.000 Pfund, umgerechnet rund 86.000 Euro. Zuletzt gab es allerdings auch eine gegenläufige Entwicklung: Manche gebrauchte Elektroautos in Großbritannien legten innerhalb von sechs Monaten um bis zu 28 Prozent zu.

Die Zahlen beruhen auf dem britischen Markt und auf geschätzten Ankaufswerten. Eine direkte Übertragung auf Österreich oder den Balkan ist daher nicht möglich.