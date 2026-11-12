Lehrlings-Tiefstand seit den 1970ern: Wirtschaft droht ein teurer Fachkräfte-Absturz

Ein Tiefstand bei den Lehrlingen trifft auf wachsende Jugendjahrgänge. Eine neue Studie legt offen, was daraus für die Wirtschaft folgt.

Die Lehre bleibt für Österreich von zentraler Bedeutung. Das geht aus einer Kurzstudie hervor, die das WIFO im Auftrag von SPAR erstellt hat. Obwohl die Zahl der Lehrlinge sinkt, öffnet sich bis Mitte der 2030er-Jahre ein Zeitfenster, das mit einer zeitgemäßen Ausbildung genutzt werden soll.

Die Untersuchung stellt zwei gegenläufige Entwicklungen nebeneinander: Während die Lehrlingszahlen zurückgehen, werden die Jugendjahrgänge bis Mitte der 2030er-Jahre größer. Ende 2025 absolvierten in Österreich 102.878 Jugendliche eine Lehre, so wenige wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr.

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Dem WIFO zufolge schrumpft die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 spürbar, am stärksten im mittleren Qualifikationssegment. Ohne ausreichend Fachkräfte mit Lehrabschluss könnte das BIP mittelfristig um rund 0,5 Prozent unter den Prognosen liegen.

Julia Bock-Schappelwein vom WIFO sagt: „Unsere Kurzstudie verdeutlicht, dass die Entscheidung für eine Lehre häufig lange vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn beeinflusst wird.“ Berufsorientierung, das Umfeld der Jugendlichen und Einblicke in die Berufspraxis spielten dabei eine zentrale Rolle. „Ebenso wichtig sind Rahmenbedingungen, die junge Menschen während ihrer Ausbildung unterstützen und ihnen einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss ermöglichen.“ Für die kommenden Jahre hebt die Studie mehrere Kompetenzfelder hervor: Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit sowie gesellschaftliche Entwicklungen.

Reischs Appell

Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR, plädiert dafür, der Lehre wieder mehr Vorrang einzuräumen: „Die Lehre muss wieder zur ersten Wahl der jungen Menschen werden! Denn wer eine Lehre macht, dem stehen alle Türen offen.“

Auch auf die Aufstiegschancen im Unternehmen geht er ein: „Wer bei uns als Lehrling startet, kann es bis ganz nach oben schaffen. Wir geben jungen Menschen echte Chancen und eine sichere Zukunft.“ Außerdem sagt Reisch: „Die Fachkräfte von morgen fallen nicht vom Himmel. Wir müssen sie heute ausbilden.“

Nach eigenen Angaben ist SPAR der größte private Lehrlingsausbildner Österreichs. Aktuell sind 2.593 Lehrlinge im Unternehmen in Ausbildung, im Jahr 2025 kamen 763 neue hinzu. Das Angebot umfasst mehr als 20 Lehrberufe, nach dem Abschluss stehen weitere Entwicklungsmöglichkeiten offen. Über 28 Prozent der Marktleiterinnen und Marktleiter haben ihre Laufbahn mit einer Lehre im Unternehmen begonnen.

Geschäftsführer Alois Huber ergänzt: „Nicht jeder Bildungsweg muss durch eine Universität führen.“ Er tritt dafür ein, Bildungswege nicht gegeneinander zu gewichten, und nennt als Optionen die Lehre mit Matura, die Lehre nach der Matura sowie die höhere berufliche Bildung.

SPAR-Akademie Wien

Die SPAR-Akademie Wien ist eine private Berufsschule mit Öffentlichkeitsrecht. Dort wird die duale Ausbildung um zusätzliche Inhalte ergänzt: Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Interkulturalität, Medienkompetenz, Finanz- und Demokratiebildung sowie Nachhaltigkeit. Theorie und Praxis greifen ineinander, etwa in eigenen Praxisräumen und in einer hauseigenen Ausbildungsküche. Die Lehrlinge sollen auf den modernen Berufsalltag vorbereitet werden, zugleich sollen sich ihnen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.