Generation Z überrascht: Was junge Talente im Job wirklich wollen

Junge Menschen wollen möglichst wenig arbeiten, ständig den Job wechseln und vor allem viel Freizeit? Eine neue Untersuchung aus Österreich zeichnet ein überraschend anderes Bild. Besonders eine Zahl widerspricht dem verbreiteten Vorurteil über die Generation Z.

Über kaum eine Altersgruppe wird am österreichischen Arbeitsmarkt so kontrovers diskutiert wie über die Generation Z. Ihr wird häufig nachgesagt, sie sei wenig loyal, stelle überzogene Ansprüche und wechsle bei der nächsten Gelegenheit den Arbeitgeber. Doch die am 10. November 2026 veröffentlichten österreichischen Ergebnisse einer internationalen Untersuchung zeigen ein anderes Bild: 65 Prozent der befragten jungen Spitzentalente können sich vorstellen, länger als vier Jahre im selben Unternehmen zu bleiben. Auch bei der Frage, was einen attraktiven Arbeitsplatz ausmacht, gibt es überraschende Antworten.

Österreichs Nachwuchs ist deutlich loyaler als erwartet

Für die Untersuchung „Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026“ befragte das Beratungsunternehmen Kitoko People gemeinsam mit SkillsAustria, WorldSkills Germany und SwissSkills insgesamt 2.065 junge Menschen. Die österreichischen Ergebnisse fallen besonders auf.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Während sich hierzulande 65 Prozent der befragten Nachwuchstalente eine Betriebszugehörigkeit von mehr als vier Jahren vorstellen können, sind es in der Schweiz lediglich 43 Prozent und in Deutschland 37 Prozent. Nur zwölf Prozent der österreichischen Teilnehmer rechnen damit, ihren Arbeitgeber innerhalb des nächsten Jahres zu verlassen.

Damit zeigen die untersuchten österreichischen Nachwuchskräfte eine deutlich höhere Bereitschaft zur langfristigen Bindung als ihre Alterskollegen in den beiden Nachbarländern.

Allerdings erfasst die Studie persönliche Erwartungen, nicht das tatsächliche spätere Verhalten.

Gehalt ist überraschenderweise nicht das Wichtigste

Noch interessanter sind die Antworten auf die Frage, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht. Für 92 Prozent der österreichischen Befragten stehen ein gutes Arbeitsklima, ein funktionierendes Team und angenehme Kollegen ganz oben.

Danach folgen sinnvolle Aufgaben mit 72 Prozent sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten mit 70 Prozent. Einen sicheren Arbeitsplatz betrachten 63 Prozent als besonders wichtig. Das Gehalt nennen dagegen nur 57 Prozent als eines der wichtigsten Kriterien.

Auch bei anderen häufig diskutierten Erwartungen zeigt sich ein unerwartetes Bild: Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erreicht 35 Prozent, flexible Arbeitsmodelle 34 Prozent. Das bedeutet keineswegs, dass junge Beschäftigte auf eine angemessene Bezahlung verzichten möchten. Es zeigt vielmehr, dass für diese Gruppe andere Eigenschaften eines Arbeitsplatzes besonders stark ins Gewicht fallen.

Was junge Menschen tatsächlich zur Kündigung bewegt

Ein weiterer Teil der Untersuchung liefert eine interessante Erklärung dafür, warum junge Beschäftigte ihren Arbeitsplatz wechseln möchten. Unter den befragten Talenten im deutschsprachigen Raum zählt fehlende Wertschätzung mit rund 95 Prozent zu den wichtigsten Wechselgründen.

Ein besseres Arbeitsklima nennen rund 94 Prozent, Unzufriedenheit mit Vorgesetzten 90 Prozent. Ein höheres Gehalt erreicht dagegen 72 Prozent.

Damit rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die in Diskussionen über junge Arbeitnehmer häufig zu kurz kommt: Wie werden sie im Unternehmen behandelt?

Bei den österreichischen Befragten nennen 75 Prozent Wertschätzung, Vertrauen und Respekt als besonders wichtige Eigenschaften von Führungskräften.

Lehrlinge übernehmen plötzlich die Rolle der Lehrer

Wie sich diese Erwartungen im Arbeitsalltag umsetzen lassen, zeigt ein Beispiel aus Oberösterreich. Beim Unternehmen Sterner Werkzeugbau in Marchtrenk erhalten Lehrlinge früh die Möglichkeit, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen.

Besonders bemerkenswert: Im Bereich Robotik geben Lehrlinge im dritten Lehrjahr ihr Wissen bereits an erfahrene Facharbeiter weiter. Damit verändert sich das klassische Verhältnis zwischen Ausbildern und jungen Mitarbeitern zumindest teilweise. Nicht mehr ausschließlich die Älteren vermitteln Wissen an die Jüngeren. Bei bestimmten neuen Technologien können auch junge Fachkräfte ihren erfahrenen Kollegen etwas beibringen.

Das Unternehmen versucht außerdem, durch regelmäßige Entwicklungsgespräche und Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen langfristige Karriereperspektiven aufzuzeigen.

Warum die Studie nicht für alle Jugendlichen gilt

Bei aller Überraschung ist eine wichtige Einschränkung notwendig. Die Untersuchung konzentriert sich auf besonders leistungsorientierte junge Berufstalente aus dem Umfeld nationaler und internationaler Berufsmeisterschaften.

Von den insgesamt 2.065 Befragten stammen 223 aus Österreich. Die Erhebung wurde zwischen 2023 und 2026 durchgeführt. Die Ergebnisse sind deshalb nicht repräsentativ für die gesamte Generation Z in Österreich.

Sie zeigen jedoch, dass das verbreitete Bild einer grundsätzlich wechselwilligen und wenig leistungsbereiten jungen Generation zumindest für diese Gruppe nicht zutrifft. Für Ausbildungsbetriebe ergibt sich daraus eine wichtige Erkenntnis: Wer motivierte Nachwuchskräfte langfristig halten möchte, sollte nicht ausschließlich über Gehalt und Zusatzleistungen nachdenken.

Vielleicht liegt das eigentliche Problem also nicht darin, dass junge Menschen nicht mehr arbeiten wollen. Sondern darin, dass sie genauer darauf achten, unter welchen Bedingungen sie ihre Leistung erbringen.