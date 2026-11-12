Verfolgungsjagd endet mit Crash in Supermarkt: Ein Verletzter

Blaulicht im Rückspiegel, Gas statt Bremse. Die Flucht endet dort, wo sonst Kunden ein und aus gehen, und der Grund bleibt offen.

Eine Verfolgungsfahrt der Polizei hat am Donnerstag in St. Florian im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land ein jähes Ende gefunden. Ein Auto raste mit hohem Tempo in den Eingangsbereich eines Supermarkts. Der Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Beamte hatten zuvor versucht, den Fahrer zu stoppen. Der Mann kam der Aufforderung nicht nach und setzte seine Fahrt fort. Wenig später krachte der Wagen in den Eingang des Lebensmittelgeschäfts. Im Eingangsbereich hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf. Nachdem der Rettungsdienst den Mann erstversorgt hatte, wurde er zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion Enns gebracht.

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Schwere Schäden

Der Zusammenstoß richtete im Eingangsbereich des Supermarkts schwere Schäden an. Die Feuerwehr barg das Unfallfahrzeug und sicherte den betroffenen Bereich. Im Einsatz standen außerdem Polizei, Rettung und ein Abschleppunternehmen. Ob das Geschäft am Donnerstag aufsperren kann, blieb vorerst offen.

Offene Ermittlungen

Die Polizei bestätigte, dass sie den Lenker anhalten wollte und es danach zu einer Verfolgungsfahrt kam. Aus welchem Grund sich der Mann der Kontrolle entzog, ist ungeklärt. Die Ermittlungen sind im Gange. Nähere Details sollen im Laufe des Tages bekannt werden.