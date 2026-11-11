SUV rast in Straßenstände: Drei Tote, mehrere Verletzte

Vor der U-Bahn in North Hollywood endet der Alltag der Händler abrupt. Zwischen Planen und Kühlboxen suchen Ermittler nach Antworten.

Ein SUV fuhr in North Hollywood auf einen Gehsteig und prallte nahe einer U-Bahnstation in mehrere Straßenstände. Drei Menschen kamen ums Leben, drei weitere wurden verletzt, darunter der Lenker des Wagens. Die Einsatzkräfte erreichten den Unglücksort binnen kurzer Zeit. Der SUV-Unfall ereignete sich am 10. November 2026 gegen 17:55 Uhr Ortszeit.

Auf dem Gehsteig lagen Zeltplanen, Kisten und Kühlboxen verstreut umher. Mit zahlreichen Fahrzeugen sicherten Polizei und Feuerwehr das Umfeld ab. Sie halfen außerdem bei der Bergung und beim Abtransport der Betroffenen.

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Lage vor Ort

Im Stadtteil North Hollywood war der Wagen auf den Gehsteig gelangt und hatte in der Nähe der U-Bahnstation mehrere Straßenstände erfasst. Umgestürzte Auslagen und verstreute Ausrüstung der Händler prägten das Bild vor Ort. Polizei und Feuerwehr standen mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Ermittlungen laufen

JUST IN: Car crashes into food stand in North Hollywood, killing at least 3 people – LAFD https://t.co/DjsSVvnZ1W — BNO News (@BNONews) November 11, 2026

Was den Vorfall ausgelöst hat, wird derzeit untersucht. Offen ist, ob der Lenker absichtlich handelte. Die Feuerwehr brachte Verletzte in Krankenhäuser, die Ermittlungen laufen. Das Los Angeles Police Department (LAPD) leitet die Ermittlungen zu dem Unfall.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, bezeichnete das Geschehen auf X als tragischen Vorfall. Laut ihrer Mitteilung hatte ein SUV Straßenhändler und Passanten erfasst.