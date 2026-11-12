Schimmelgefahr bei Fini’s Feinstes: Dieses Produkt ist betroffen

Ein Bio-Produkt steht plötzlich auf der Rückrufliste. Zwei Chargen sind betroffen, und den Kaufpreis gibt es sogar ohne Kassenbon zurück.

GoodMills Österreich hat einen Rückruf für Fini’s Feinstes Bio-Weizenkeime gestartet. Es geht um die Chargen GM3051 und GM3053, deren Mindesthaltbarkeitsdatum auf den 3. Dezember 2026 beziehungsweise den 31. Dezember 2026 lautet. Kundinnen und Kunden wird empfohlen, die Weizenkeime nicht mehr zu essen. Am Donnerstag teilte GoodMills Österreich mit: „In zwei Chargen könnte es zu einer mikrobiellen Kontamination in Form von Schimmel gekommen sein.“

Betroffene Chargen

Die Warnung gilt ausschließlich für die eingangs genannten Chargen. Bekannt gemacht wurde sie am Donnerstag. Betroffene Packungen lassen sich in sämtlichen Filialen jener Handelsketten zurückbringen, die das Produkt verkaufen. Den Kaufpreis gibt es auch dann zurück, wenn keine Rechnung vorliegt.

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Weitere Produkte

Alle anderen Produkte der Marke Fini’s Feinstes bleiben vom Rückruf unberührt.