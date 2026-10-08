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Rückruf

Österreich: Action ruft Fruchtgummis wegen Schimmel zurück

Österreich: Action ruft Fruchtgummis wegen Schimmel zurück
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Schimmel statt Süßes: Action ruft ein beliebtes Fruchtgummi-Produkt zurück – Käufer sollten jetzt handeln.

Der Discounter Action hat einen Produktrückruf eingeleitet: Betroffen sind Fruchtgummis, bei denen Schimmelbildung auftreten kann. Wer die „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ zwischen Juli und September 2026 in einer Action-Filiale erworben hat, sollte das Produkt nicht mehr verzehren.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der betroffenen Packungen ist zwar erst der 24. Oktober 2027, dennoch kann sich Schimmel bereits vor diesem Datum bilden. „Vom Verzehr wird deshalb ausdrücklich abgeraten.“

Betroffene Produkte

Beim zurückgerufenen Artikel handelt es sich um die 80-Gramm-Packung der „Cokoc Fruchtgummi Spiegeleier“ mit der Artikelnummer 3225164 und dem EAN-Code 6972007904589. Action hat den Rückruf veranlasst, um mögliche Gesundheitsrisiken für Konsumentinnen und Konsumenten auszuschließen.

Rückgabe & Erstattung

Wer eine der betroffenen Packungen zu Hause hat, kann diese in jeder Action-Filiale zurückgeben – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Der Kaufpreis wird in voller Höhe erstattet.

„Action entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die Unannehmlichkeiten.“ Das Unternehmen bittet außerdem darum, auch Freunde und Bekannte auf den Rückruf aufmerksam zu machen, damit alle betroffenen Produkte möglichst rasch aus dem Umlauf gebracht werden können.

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