Blaulicht an der Schlosskapelle: In Bad Grönenbach rücken viele Einsatzkräfte aus. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein.

Derzeit ist in Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu ein größerer Rettungseinsatz im Gange. Wie die Polizei gegenüber der „Allgäuer Zeitung“ bestätigte, spielt sich der Einsatz im Bereich der Schlosskapelle ab.

Verletzte im Krankenhaus

Medienberichten zufolge brachten die Einsatzkräfte Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Nach diesen Angaben sollen auch Kinder zu den Betroffenen zählen.