Sie ist 24, ihre Schüler sind acht bis elf. Was eine Wiener Lehrerin im Klassenzimmer erlebt, will sie nur anonym erzählen.

Eine 24-jährige Lehrerin an einer Volksschule nahe dem Wiener Gürtel schildert gravierende Probleme mit der deutschen Sprache und stark voneinander abweichende Lernstände in ihrer dritten Klasse. Im Gespräch mit „Heute“ legt sie dar, wie schwer es ihrer Einschätzung nach ist, unter diesen Bedingungen Unterricht zu gestalten. Ihren Namen will die Pädagogin nicht preisgeben.

Nur vier der mehreren Hundert Kinder an der Schule haben nach ihren Angaben Deutsch als Muttersprache. In ihrer eigenen Klasse ist es kein einziges, drei Viertel der Schüler sprechen Arabisch als Muttersprache. Die Mehrsprachigkeit der Kinder sei für sie an sich kein Problem. Sie führt allerdings aus: „Aber während ich versuche, den Unterricht auf Deutsch zu halten, sprechen sie untereinander ihre Sprache und stören.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sechs neue Buben

Mit dem Start des laufenden Schuljahrs im vergangenen September sind laut der Lehrerin sechs neue Buben in die Klasse gekommen, die schon zweimal eine Klasse wiederholt haben. Sie sind zwischen zehn und elf Jahre alt, ihre Mitschüler dagegen acht. Eigentlich sollten die älteren Schüler bereits kurze Geschichten schreiben können. Tatsächlich seien sie aber kaum imstande, einzelne Gegenstände auf Deutsch zu benennen, erzählt die Pädagogin.

Auch die Grammatik bereite den Buben Probleme. Über schlichte Sätze wie „Ich gehe Pause“ oder „Ich spiele Fußball“ kämen sie kaum hinaus. Die Pädagogin fürchtet daher, dass sie die Schularbeiten im kommenden Schuljahr nicht bewältigen werden. Schon vor zwei Jahren hatte sie über drei Schüler gesprochen, die keinen einzigen Buchstaben kannten und nicht einmal ihren Namen schreiben konnten. Dank ihrer Unterstützung machten diese Kinder in der Folge Fortschritte.

Mangelnde Unterstützung

Viele Kinder gehen seit Jahren in die Schule, manche wurden in Österreich geboren. Trotzdem reichen ihre Deutschkenntnisse nach Einschätzung der Pädagogin kaum aus, um dem Unterricht zu folgen. Sie nimmt zudem eine mangelnde Unterstützung im Elternhaus wahr: „Sehr häufig haben sie bildungsferne Eltern, zu Hause wird ihnen nicht erklärt, wie wichtig Sprache und Lernen sind“, so die Lehrerin.

Außerdem schildert sie, dass es schwierig sei, einzelne Kinder zum Lernen zu motivieren. Ihre Hoffnung gilt stärker durchmischten Klassen. Zwei Kinder mit massivem Förderbedarf pro Klasse hält sie für machbar. Der Einfluss der Mitschüler könnte ihrer Ansicht nach helfen: „Dann würden sie es vielleicht cool finden, Deutsch zu lernen.“