In manchen Wiener Bezirken starten fast drei von vier Kindern ohne ausreichend Deutsch in die Schule. Die ÖVP will am Donnerstag Druck machen.

Die Wiener ÖVP hat neue Bezirkszahlen zum Anteil außerordentlicher Schulanfänger vorgelegt und pocht auf eine deutlich verstärkte Deutschförderung in den Kindergärten. Am Donnerstag will die Partei dazu dringliche Anträge in den Landtag einbringen. Markus Figl und Harald Zierfuß stellten Daten der Bildungsdirektion mit Stichtag 1. Oktober 2026 vor, die große Unterschiede zwischen den Bezirken offenlegen. Als außerordentlich gelten Kinder, die die für den Regelunterricht nötigen Deutschkompetenzen noch nicht erreichen. Erfasst sind die Vorschulstufe und die erste Schulstufe.

Bezirkszahlen im Vergleich

Den höchsten Wert verzeichnet Wien-Margareten, wo 72,7 Prozent der Schulanfänger an öffentlichen Volksschulen den außerordentlichen Status haben. Dahinter liegen Wien-Brigittenau mit 69,6 Prozent, Wien-Ottakring mit 67,6 Prozent und Wien-Favoriten mit 67,2 Prozent. In Wien-Meidling beträgt der Anteil 59,2 Prozent, in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus 58,5 Prozent.

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Nach absoluten Zahlen hat Wien-Favoriten die meisten betroffenen Schulanfänger: Dort erreichen 1.770 von 2.635 Kindern die nötigen Deutschkompetenzen noch nicht. Am unteren Ende der Skala bewegen sich Wien-Mariahilf, Wien-Josefstadt und Wien-Innere Stadt, wo der Anteil jeweils bei rund einem Viertel liegt. Die Gesamtzahl der außerordentlichen Schüler an öffentlichen Pflichtschulen ist gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Bei den Schulanfängern ging der Anteil von 50,9 auf 49,2 Prozent zurück.

ÖVP-Forderungen

Die Volkspartei verlangt Sprachstandserhebungen für alle Dreijährigen. Stellt sich dabei Deutschförderbedarf heraus, sollen die Kinder den Kindergarten verpflichtend besuchen und dort intensiv gefördert werden. Die verpflichtende Besuchszeit soll von 20 auf 30 Wochenstunden angehoben werden.

Darüber hinaus fordert die ÖVP eine Aufstockung von derzeit rund 300 auf insgesamt 1.000 Sprachförderkräfte in Vollzeitäquivalenten für Wiens Kindergärten, mehr Fachpersonal pro Kind, strengere Qualitätskontrollen und eine Kopplung von Förderungen an die Qualität der Deutschförderung. Markus Figl sagte dazu: „Durch Ankündigungen lernen Kinder nicht ausreichend Deutsch“.

Für die Landtagssitzung am Donnerstag (19.11.) kündigt die Volkspartei einen dringlichen Antrag und weitere Anträge zu ihren Forderungen an. Klubobmann Harald Zierfuß bezeichnet die Abstimmungen als „Nagelprobe“. SPÖ und Neos müssten dabei mehr als bloße Lippenbekenntnisse liefern. Bildungsstadträtin Emmerling von den Neos hatte zuletzt sowohl den Stopp des Familiennachzugs als auch die Deutschfördermaßnahmen als Gründe für die gesunkene Gesamtzahl außerordentlicher Schüler genannt.