Eine mysteriöse Krankheitswelle könnte am Donnerstag weltweit zahlreiche Arbeitsplätze leer lassen. Doch hinter den erwarteten Krankmeldungen steckt weder ein Virus noch eine neue Grippevariante.

Millionen Menschen haben auf diesen Moment gewartet. In der Nacht auf Donnerstag, den 19. November, könnte für zahlreiche Arbeitnehmer der Wecker ausnahmsweise ausgeschaltet bleiben. Der Grund: Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint endlich Grand Theft Auto VI (GTA 6). Der Hype um das Videospiel ist so groß, dass bereits über eine weltweite Welle von Krankmeldungen spekuliert wird.

Die mysteriöse „GTA-Grippe“

Das Phänomen hat sogar einen eigenen Namen: „GTA Flu“, auf Deutsch „GTA-Grippe“. Gemeint sind Spieler, die sich zum Erscheinungstermin eines neuen GTA-Teils krankmelden, um möglichst viel Zeit vor ihrer Konsole verbringen zu können. Dass der Hype tatsächlich Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben könnte, zeigen aktuelle Erhebungen. Das Personalsoftware-Unternehmen BambooHR hat Daten von mehr als 3,4 Millionen Beschäftigten in den USA ausgewertet. Das Ergebnis: Für den 19. November liegt die Quote der Urlaubsanträge rund 13 Prozent über vergleichbaren Tagen der Vorjahre.

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In einer zusätzlichen Befragung von mehr als 1.500 US-Angestellten erklärten 18 Prozent, dass sie sich zum GTA-Start freinehmen möchten. Besonders auffällig: Unter jenen Befragten, die für eine bevorstehende Videospielveröffentlichung eine Auszeit planen, will jeder Zweite lieber eine Krankmeldung nutzen, statt regulär Urlaub zu beantragen.

Ab Mitternacht geht es los

Auch in Österreich ist der Startschuss klar: Am Donnerstag um 00.00 Uhr wird GTA 6 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Da die Veröffentlichung jeweils zur lokalen Mitternacht erfolgt, beginnt das Spektakel in manchen Ländern bereits Stunden früher. Für Fans ist es einer der größten Momente der Gaming-Geschichte. Seit GTA 5 im Jahr 2013 erschienen ist, warten Millionen Spieler auf einen vollwertigen Nachfolger. Nun dürfen sie endlich wieder in die virtuelle Verbrecherwelt eintauchen, diesmal im fiktiven US-Bundesstaat Leonida mit der Metropole Vice City.

Arbeitgeber müssen mit Ausfällen rechnen

Auch in Großbritannien und Kanada zeigt sich die außergewöhnliche Nachfrage nach freien Tagen. Laut BambooHR liegen die Urlaubsanträge für den Veröffentlichungstag dort ebenfalls über dem üblichen Niveau. Selbst Strauss Zelnick, Chef des GTA-Publishers Take-Two, scherzte bereits darüber, dass sich am 19. November wohl zahlreiche Menschen krankmelden würden.

Wie viele Arbeitnehmer tatsächlich wegen des Spiels zu Hause bleiben, lässt sich allerdings erst nach dem Start feststellen. Die bisherigen Daten belegen einen deutlichen Anstieg der Urlaubsanträge, aber noch keine tatsächliche Krankmeldungswelle. Ob es auch an Österreichs Arbeitsplätzen am Donnerstag ungewöhnlich leer bleiben, wird sich zeigen. Eines steht jedenfalls fest: Für Millionen GTA-Fans dürfte die Nacht auf Donnerstag ziemlich kurz werden.