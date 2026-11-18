Das neue Smartphone liegt frisch ausgepackt in der Hand. Manche Geräte bringen Schadsoftware schon mit, die aufs Bankkonto zielt.

Immer mehr Menschen erledigen ihre Bankgeschäfte am Smartphone. Gleichzeitig registriert das Sicherheitsunternehmen Kaspersky mehr Angriffe mit Banking-Trojanern auf Android-Geräte. Zusätzlich warnen die Experten vor einer anderen Gefahr: Auf manchen neu verkauften Smartphones und Tablets ist bereits Schadsoftware in der Gerätesoftware installiert, die Angreifern weitreichenden Zugriff ermöglichen kann.

Im Mobile Threat Report 2025 verzeichnet Kaspersky einen deutlichen Anstieg der Angriffe mit Banking-Trojanern auf Android-Geräte. Im Jahr 2025 nahm ihre Zahl gegenüber 2024 um 56 Prozent zu. Zudem entdeckten die Sicherheitsforscher 255.090 neue Installationspakete von Banking-Trojanern, ein Anstieg um 271 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen beruhen auf Erkennungsdaten von Kaspersky-Sicherheitsprodukten und bilden nicht sämtliche Angriffe weltweit ab.

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Hinzu kommt laut den Fachleuten eine wachsende Verbreitung von Backdoors, die schon in neuen Geräten verbaut sind. Anton Kivva, Malware Analyst Team Lead bei Kaspersky, erklärt: „Nutzer können ein scheinbar neues Android-Gerät kaufen, das bereits infiziert ist, ohne es zu bemerken. Ist eine solche Backdoor in die Firmware integriert, können Angreifer nahezu die vollständige Kontrolle über Smartphones oder Tablets erlangen.“

Raffinierte Trojaner

Banking-Trojaner können unbemerkt im Hintergrund arbeiten und versuchen, vertrauliche Finanzdaten abzugreifen. Häufig tarnen sich Schadprogramme als harmlose Anwendungen. In Deutschland entdeckte Kaspersky beispielsweise eine manipulierte Rabatt-App einer Supermarktkette. Die darin enthaltene Schadsoftware missbrauchte infizierte Smartphones allerdings als Zugangspunkte für fremden Internetverkehr und war kein klassischer Banking-Trojaner.

Sobald solche Schädlinge auf dem Gerät sitzen, können sie Zugangsdaten, PINs und TANs abgreifen. Sie legen unsichtbare Felder über Banking-Apps und Websites und verschicken, beantworten oder löschen SMS ganz von selbst. Meist bemerken Betroffene den Schaden erst, wenn das Geld bereits abgebucht wurde.

Erschwerend kommt die Update-Lage hinzu, denn Sicherheitsupdates erreichen Android-Geräte je nach Hersteller und Modell oft mit Verspätung oder gar nicht. Zudem gewährt Android anderen Apps weitreichende Zugriffe, sobald Nutzer bei der Installation die entsprechenden Berechtigungen freigeben. Nicht selten fehlt ein Virenscanner, oder er erkennt den jeweiligen Banking-Trojaner nicht.

Wirksamer Schutz

Programme sollten ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen auf das Gerät gelangen. Verfügbare Sicherheitsupdates gehören umgehend installiert, und bei der Installation lohnt ein genauer Blick auf die angeforderten Berechtigungen.

Wer auf ungewöhnliche Vorgänge am Gerät achtet, bemerkt verdächtiges Verhalten früher.