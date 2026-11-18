Haare dünner, Nägel lose: Wer Abnehmspritzen nutzt, meldet öfter Beschwerden. Den Beweis für die Ursache liefern die Zahlen nicht.

Aus neuen internationalen Befragungsdaten zu GLP-1-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy geht hervor, dass Veränderungen an Haaren und Nägeln dort öfter gemeldet werden. Dass die Präparate dafür verantwortlich sind, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Ein internationales Forschungsteam hat 575 Personen befragt, die GLP-1-Rezeptoragonisten anwenden, und ihre Angaben mit jenen von 1329 Menschen mit Typ-2-Diabetes oder Adipositas verglichen, die keine GLP-1-Therapie erhielten. Die Befragten stammten aus Frankreich, den USA, Brasilien und Mexiko.

Häufigere Meldungen

Bei den Nägeln meldeten die Behandelten häufiger Auffälligkeiten. 39 Prozent gaben an, dass sich bei ihnen die Nagelplatte gelöst habe, medizinisch Onycholyse genannt. In der Vergleichsgruppe waren es 9 Prozent.

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Verfärbte Nägel nannten 46 Prozent der Anwenderinnen und Anwender, in der Kontrollgruppe 17 Prozent. Auch Haare und Kopfhaut waren öfter betroffen. Von ungewöhnlichem Haarausfall sprachen 50 Prozent der GLP-1-Gruppe, bei den Vergleichspersonen 34 Prozent.

Dass Haarvolumen oder Haardichte abgenommen haben, meldeten 42 Prozent unter Behandlung und 19 Prozent ohne. Dazu kamen Juckreiz, Rötungen und Schuppen auf der Kopfhaut. Bei einer Onycholyse löst sich die Nagelplatte teilweise oder ganz vom Nagelbett. Dafür kommen verschiedene Ursachen infrage, und sie endet nicht zwangsläufig im völligen Verlust des Nagels.

Ursache ungeklärt

Die Ergebnisse stützen sich auf Selbstauskünfte der Teilnehmenden. Rund die Hälfte der Personen mit Nagelproblemen gab an, dass die Veränderungen schon vor dem Start der GLP-1-Therapie vorhanden waren. Vorgestellt wurden die Resultate zu den Nägeln bei einem dermatologischen Fachkongress. Bianca Maria Piraccini stellte die Ergebnisse der Befragung am 1. Oktober 2026 beim Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) in Wien vor.

Ob tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang besteht und welche Faktoren das Risiko beeinflussen, müssen weitere Studien klären. Zur Erklärung von Haarausfall verweisen Forschende auf den körperlichen Stress einer raschen Gewichtsabnahme sowie auf eine zu geringe Zufuhr von Energie, Eiweiß oder Mikronährstoffen. Auch mögliche entzündliche Vorgänge werden diskutiert. Ob sie eine Rolle spielen, ist ungeklärt.

Für Haarausfall liegen zudem weitere Hinweise vor. Eine 2026 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit mit Metaanalyse, die 9 Interventionsstudien mit 4114 Anwenderinnen und Anwendern umfasste, ermittelte im Vergleich zu Placebo ein erhöhtes Risiko. In den europäischen Produktinformationen zu Wegovy ist Haarausfall als mögliche Nebenwirkung angeführt. In klinischen Studien mit Semaglutid kam er öfter vor, wenn Teilnehmende stärker an Gewicht verloren hatten.

Wer unter Ozempic, Wegovy oder einem anderen GLP-1-Präparat ungewöhnlichen Haarausfall, auffällige Veränderungen an den Nägeln oder anhaltende Beschwerden der Kopfhaut bemerkt, sollte das ärztlich abklären lassen. Geprüft werden können dabei auch andere Auslöser, etwa bestehende Hauterkrankungen, eine veränderte Schilddrüsenfunktion oder eine mangelhafte Nährstoffversorgung.

Eine verordnete Therapie sollte nicht auf eigene Faust beendet werden, nur weil Nebenwirkungen möglich sind. Ob eine Anpassung sinnvoll ist, entscheidet sich im Gespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.