Tagelang soll ein Mann eine Frau in seiner Wohnung festgehalten haben. Dann geht bei der Polizei ein Hinweis ein, der alles ändert.

Die Belgrader Polizei hat am Dienstag einen 52-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in der Belgrader Gemeinde Palilula eine 29-jährige Frau tagelang eingesperrt und misshandelt zu haben. Auf Anordnung des diensthabenden Staatsanwalts der Ersten Grundstaatsanwaltschaft in Belgrad darf der Verdächtige bis zu 48 Stunden angehalten werden.

Tagelange Gefangenschaft

Schauplatz war die Wohnung des Mannes in Palilula. Dort soll er die Frau gegen ihren Willen festgehalten haben. Nach einem Hinweis drangen Einsatzkräfte in die Wohnung ein, befreiten die Frau und legten dem Verdächtigen Handschellen an. Nach ersten, inoffiziellen Informationen zog sich das Geschehen über mehrere Tage. In dieser Zeit soll der Mann sie daran gehindert haben, zu flüchten oder Hilfe zu holen.

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Dem Verdacht zufolge ging der 52-Jährige auch körperlich gegen die Frau vor. Er soll ihr zahlreiche Schläge und Tritte versetzt haben, überwiegend gegen den Kopf. Einmal soll er ihren Kopf gegen die Wand geschlagen haben.

Weitere Ermittlungen

Die Erste Grundstaatsanwaltschaft in Belgrad hat die Ermittlungen übernommen. Innerhalb der gesetzlichen Frist wird der Verdächtige samt Strafanzeige der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Im weiteren Verlauf werden die Einvernahme der Frau sowie medizinische Unterlagen zum Ausmaß ihrer Verletzungen erwartet.