Mitten auf der Straße, neben der Mutter, wird ein Kind attackiert. Ein Passant stoppt die Angreiferin. Das Motiv bleibt vorerst offen.

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Köln mitten auf der Straße schwer verletzt worden. Eine 26-Jährige soll das Kind attackiert haben. Die Frau wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Zu der Tat kam es am Donnerstag in Köln. Die 26-Jährige soll ohne Vorwarnung auf das Mädchen losgegangen sein und mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben. Die Mutter des Kindes war dabei. Ein unbeteiligter Zeuge schritt ein und hielt die Angreiferin zurück.

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Ermittlungen laufen

Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, konnte dieses inzwischen aber wieder verlassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Verdächtige wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren am Montagnachmittag ungeklärt.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sollen nun befragt werden. Außerdem gibt es Videomaterial vom Angriff, das ausgewertet wird. Ein Haftrichter verfügte, dass die Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Polizeibekannte Verdächtige

Die 26-Jährige ist polizeibekannt, unter anderem wegen Körperverletzung. Einen festen Wohnsitz in Deutschland hat sie nicht. Nach Angaben der Polizei dürfte sie psychisch krank sein.