Kärnten will die U21-EM nach Österreich holen

Nach dem Rapid-Rückzug wittert Klagenfurt seine Chance. Ein Brief an den ÖFB soll das Wörthersee Stadion zurück ins EM-Rampenlicht bringen.

Klagenfurt will 2029 Gastgeber der U21-Europameisterschaft werden. Die Stadt schickt das Wörthersee Stadion ins Rennen und hat dafür offiziell beim ÖFB angeklopft. Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ) richtete ein Schreiben an ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Die Absage von Rapid Wien verschafft Klagenfurt zusätzlichen Spielraum, sich als passende Spielstätte zu empfehlen.

Bei der Hauptversammlung am 14. November 2026 stimmten Rapid-Mitglieder gegen U21-EM-Spiele im Allianz Stadion; als Grund nannten Berichte die Sorge, gegnerische Fans könnten den Block West beschädigen oder verunstalten. Am 15. November 2026 war das Allianz Stadion weiterhin Teil der bei der UEFA eingereichten ÖFB-Bewerbung; laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold sollte spätestens bis zum folgenden Wochenende feststehen, ob es darin bleibt.

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Mochars Brief

Mochar rückt die Arena als Schauplatz der U21-EM 2029 in den Fokus. In ihrem Brief erinnert sie an die Ausrichtung internationaler Begegnungen und an die organisatorische Erfahrung des Stadions. Zudem sieht sie die Ausgangslage nach dem Rückzieher von Rapid Wien verbessert. Seine Turniertauglichkeit hat das Wörthersee Stadion bereits bei der UEFA EURO 2008 nachgewiesen. Auch Spiele der UEFA Champions League und Länderspiele des ÖFB wurden dort ausgetragen.

Standort Klagenfurt

Mochar betont: „Das Wörthersee Stadion wurde speziell für internationale Großereignisse dieser Kategorie errichtet und bietet optimale infrastrukturelle Voraussetzungen„. Klagenfurt liegt mitten im Alpe-Adria-Raum. Wer anreist, profitiert vom direkten Autobahnanschluss, vom Flughafen und von der Koralmbahn.