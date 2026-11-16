Bahnverbindung Wien–Belgrad verzögert sich: Jetzt ist der Grund bekannt

Die Gleise liegen, der Fahrplan bleibt leer. Auf der Strecke Budapest-Belgrad sorgt Software aus China für eine neue Zwangspause.

Der Start des Personenverkehrs auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Budapest-Belgrad verzögert sich, einen neuen Termin gibt es vorerst nicht. Der chinesische Auftragnehmer muss Softwareprobleme im Zugsteuerungssystem beheben. Personenzüge dürfen erst nach weiteren Tests und den nötigen Genehmigungen rollen, erklärte der ungarische Verkehrs- und Investitionsminister David Vitezi.

Umfassende Tests

Auf der Verbindung wurde in den vergangenen Wochen außergewöhnlich umfassend geprüft. Zum ersten Mal in Ungarn baut ein chinesischer Hersteller auf einer Strecke Sicherheitstechnik nach europäischen Standards ein. Ob diese einwandfrei funktioniert, wird vor Aufnahme des Fahrgastbetriebs besonders genau untersucht.

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Am Prüfprozess sind die ungarische Eisenbahn und die unabhängige Qualitätssicherungsorganisation TÜV beteiligt. Dass der TÜV eingebunden wurde, geht auf eine Initiative des früheren Ministers Janos Lazar zurück. Bei den jüngsten Prüfungen zeigten sich kleinere Softwareprobleme, die der chinesische Auftragnehmer nun ausbessert.

Nach jeder Korrektur werden die Tests wiederholt. Die erforderlichen Genehmigungen erteilen die zuständigen Behörden, die Qualitätskontrollorganisation und die Zertifizierungsstelle erst, wenn die Ergebnisse fehlerfrei sind.

Vitezi stellte klar, dass die Sicherheit Vorrang vor dem Starttermin hat: „Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass der Personenverkehr nur unter maximaler Einhaltung aller Sicherheitsprotokolle aufgenommen wird. Die abermalige Verschiebung des Starts zeigt, dass alle zuständigen Organisationen diese Aufgabe ernst nehmen.“

Fahrplan ohne Strecke

Im neuen Eisenbahnfahrplan, der am 13. Dezember in Kraft tritt, ist die Strecke nicht mit Personenzügen verzeichnet. Dazu sagte Vitezi: „Entgegen früheren Ankündigungen der serbischen und der heimischen Bahnen werden vorerst keine Personenzüge auf der Strecke Budapest-Belgrad in den neuen Fahrplan aufgenommen, der am 13. Dezember in Kraft tritt. Diese Ankündigungen beruhten auf Informationen der ungarischen Eisenbahn nach erfolgreich abgeschlossenen früheren Tests.“