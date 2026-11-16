Bosnier soll jahrelang fast 80.000 Euro Sozialleistungen erschlichen haben

Mehr als sieben Jahre lang soll ein Bosnier Sozialleistungen in Österreich kassiert haben, obwohl er im Ausland lebte. Ermittler deckten schließlich einen mutmaßlichen Scheinwohnsitz auf.

Ein 53-jähriger bosnischer Staatsbürger steht in Niederösterreich im Verdacht, zwischen Jänner 2019 und Juni 2026 mithilfe einer Scheinadresse zu Unrecht Sozialleistungen kassiert zu haben. Der vermutete Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 80.000 Euro.

Der 53-Jährige war im Bezirk Neunkirchen gemeldet, obwohl er sich laut den Ermittlungen durchgehend im Ausland aufgehalten haben soll. Die Task Force Sozialleistungsbetrug (SOLBE) der Polizeiinspektion Gloggnitz stellte fest, dass es sich bei seiner österreichischen Meldeadresse offenbar um eine Scheinmeldung handelte. Dadurch soll er Pensionsversicherungsträger über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt getäuscht haben.

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Falsche Angaben

Durch die falschen Angaben zu seinem Lebensmittelpunkt soll der Mann zwischen Jänner 2019 und Juni 2026 unrechtmäßig Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen bezogen haben. Der tatsächliche Wohnsitz ist bei bestimmten Sozialleistungen entscheidend: So setzt etwa die Ausgleichszulage einen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich voraus. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte diese Voraussetzung durch seine Scheinmeldung vorgetäuscht hat.

Zusätzlich zu den bereits ausbezahlten Sozialleistungen soll der Mann versucht haben, weitere Zahlungen von mehr als 13.000 Euro zu erhalten. Bei diesem Betrag blieb es laut Polizei allerdings beim Versuch.

Festnahme angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Festnahme des Mannes an. Am Freitag, dem 13. November 2026, wurde der 53-Jährige festgenommen. Seine Aussage verweigerte er bei der Einvernahme.

Die Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.