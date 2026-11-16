Beliebtes Lokal erneut pleite: Gläubiger bleiben auf 1,46 Millionen sitzen

Ein Sanierungsplan sollte den Betrieb retten. Monate später steht das Lokal am Thalersee still, und in Wien trifft es zwei Schwesterfirmen.

Am 13. November hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz über die Betreiberfirma des Restaurants Thaler See Garten neuerlich den Konkurs eröffnet. Der AKV bezeichnet das Unternehmen als endgültig gescheitert und teilt mit, dass die Liquidation geplant ist. Der AKV beschreibt die Lage so: „Anhaltende Liquiditätsprobleme, ausbleibende Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und schließlich die Kündigung des Bestandvertrags: Das Restaurant Thaler See Garten in Thal bei Graz ist endgültig gescheitert“, so der AKV. Weiter heißt es vonseiten des Kreditorenverbands: „Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt, das Unternehmen soll liquidiert werden“, so der AKV.

Das Verfahren über die KRAFTMoments KMG GmbH in Liquidation wurde am 13. November eröffnet. Den Geschäftsbetrieb hatte das Unternehmen bereits am 11. November eingestellt. Als Insolvenzverwalter setzte das Gericht den Rechtsanwalt Hans Georg Popp aus Gratwein ein. Forderungen können bis zum 5. Jänner 2027 angemeldet werden, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 19. Jänner um 11.45 Uhr angesetzt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Hohe Verbindlichkeiten

Nach Angaben des AKV belaufen sich die Passiva auf rund 1,46 Millionen Euro, dazu kommen Forderungen der Dienstnehmer, die noch nicht beziffert sind. Dem stehen Aktiva von rund 120.500 Euro gegenüber, darunter Geschäftsausstattung, Warenbestände und Forderungen. Von der Pleite betroffen sind elf Mitarbeiter und mindestens 43 Gläubiger. Im Jänner 2026 war ein Sanierungsplan angenommen und bestätigt worden, die offenen Raten daraus konnten jedoch nicht mehr beglichen werden. Deshalb leben die Altforderungen zu 50 Prozent wieder auf, zudem sind neue Verbindlichkeiten aufgelaufen.

Gründer Borkmann

Gegründet wurde das Restaurant im März 2024 von Alleingesellschafter Anton Borkmann. Der Standort am Thalersee gilt als heikel, schon frühere Betreiber sind dort gescheitert.

Borkmann ist außerdem Geschäftsführer der KRAFTMoments Development GmbH, die den Gleis//Garten in Wien-Meidling betrieb, sowie der ViennaKRAFT Brauerei GmbH. Über diese beiden Schwestergesellschaften wurde im September 2026 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten dort beziffert man mit rund 4,5 Millionen Euro, betroffen sind 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger.