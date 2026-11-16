Estland will Grenze zu Russland komplett schließen

Ein Brandanschlag scheitert früh am Morgen, die Antwort Tallinns folgt prompt. Für Russland bleibt bald nur noch eine geschlossene Tür.

Ab dem 1. Dezember 2026 will Estland sämtliche Straßenübergänge zu Russland schließen. Die Regierung bereitet den Schritt bereits vor, muss aber noch über die konkrete Umsetzung beraten. Anlass ist ein vereitelter Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems, hinter dem die estnischen Sicherheitsbehörden den russischen Militärgeheimdienst GRU sehen.

Betroffen sind die drei Übergänge Narva, Luhamaa und Koidula, die derzeit täglich zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet sind. Während Narva nur noch von Fußgängern genutzt werden kann, ist an den beiden anderen Übergängen auch Fahrzeugverkehr möglich. Ob die geplante vollständige Schließung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit gelten soll, ist noch offen. Außenminister Margus Tsahkna sprach von eindeutigen Belegen dafür, dass russische Dienste den Auftrag erteilt hätten, und stellte Konsequenzen in Aussicht. Finnland, Lettland und Litauen wurden über den Schritt informiert.

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Vereitelter Brandanschlag

Früh am Samstag vereitelten Sicherheitsmitarbeiter von Threod Systems einen versuchten Brandanschlag auf das Unternehmen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der Betrieb stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem an die Ukraine geliefert werden. Schon im August war Milrem Robotics Ziel eines Brandanschlags gewesen, auch damals ging die Regierung in Tallinn von einem russischen Auftrag aus.

Die estnischen Behörden nahmen acht Verdächtige fest, die nach bisherigen Angaben alle in Lettland leben. Für fünf von ihnen beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Nach Einschätzung der estnischen Sicherheitsbehörden steht der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Sabotageversuch. Außenminister Tsahkna betonte, dass feindliche Handlungen gegen Estland Konsequenzen hätten.

Sicherheitsdienstchef Margo Palloson schreibt die Tat ebenfalls dem militärischen Geheimdienst zu. Wäre der Angriff wie geplant verlaufen, so Palloson, hätte das Unternehmen erheblichen Schaden erlitten. Innenminister Igor Taro betonte, der Grenzverkehr sei bereits stark eingeschränkt worden, vor einer vollständigen Schließung habe man wiederholt gewarnt. Die Schließung soll nach Angaben der Regierung verhindern, dass russische Geheimdienste die Übergänge für weitere Operationen nutzen. Zugleich will Tallinn ein deutliches Signal gegen Angriffe auf die Verteidigungsindustrie setzen.

Moskaus Reaktion

Moskau reagierte mit scharfer Kritik auf die angekündigte Grenzschließung. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, Russland werde die Berichte zunächst prüfen. Sollten sich die Pläne bestätigen, wäre dies aus russischer Sicht ein weiterer Ausdruck aggressiver und ungezügelter Russophobie. Russland hat eine Beteiligung an Sabotageaktionen wiederholt zurückgewiesen.