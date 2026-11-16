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Rettungseinsatz

Ohne Erfahrung am Großglockner: Hubschrauber muss Teenies (15, 18) bergen

Ohne Erfahrung am Großglockner: Hubschrauber muss Teenies (15, 18) bergen
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Die Nacht bricht über dem Großglockner herein, der Pfad ist weg. Für zwei Jugendliche aus Deutschland wird der Abstieg zur Zitterpartie.

Zwei deutsche Bergsteiger im Alter von 18 und 15 Jahren waren am Sonntagabend auf dem Abstieg vom Großglockner so erschöpft und orientierungslos, dass ein Notarzthubschrauber sie holen musste. Verletzt wurde keiner der beiden. Um 18.30 Uhr setzten die beiden einen Notruf ab. Wie die Polizei angibt, konnten sie wegen ihrer Erschöpfung und der Dunkelheit nicht weitergehen, außerdem hatten sie den Weg bereits verfehlt.

Einsatz der Bergrettung

Die Bergrettung Kals am Großglockner erreichte die beiden „nach einiger Zeit“ telefonisch. Mit Anweisungen aus der Ferne stiegen sie zunächst eigenständig weiter ab. Weil Erschöpfung und Orientierungslosigkeit zunahmen, entschied sich die Einsatzleitung gegen 20.50 Uhr dafür, den Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ nachzualarmieren. Dessen Besatzung machte die beiden in der Nähe des Mürztalersteigs ausfindig, nahm sie an Bord und flog sie zum Lucknerhaus ins Tal.

Fehlende Erfahrung

Die Geretteten waren stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Wie nach der Bergung bekannt wurde, hatten sie schon beim Aufstieg Schwierigkeiten, ihren Weg zu finden. Über besondere alpine Erfahrung verfüge keiner von ihnen, teilt die Polizei mit.

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