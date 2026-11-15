Lawinenunglück: Schneebrett reißt Skifahrer in Gletscherspalte

Samstagvormittag am Stubaier Gletscher: Ein Schneebrett löst sich abseits der Piste, darunter gähnt das Eis. Die Rettung läuft binnen Minuten an.

Ein 72-jähriger Amerikaner ist am Stubaier Gletscher gestorben, nachdem ihn bei einer Variantenabfahrt am Daunferner eine Lawine in eine Gletscherspalte gerissen hatte. Er ist das erste Lawinenopfer dieses Winters in Österreich. Das Unglück passierte am Samstag gegen 11.30 Uhr auf rund 2.970 Metern Seehöhe. Wer der Verunglückte war, stand am Sonntag fest: „Es handle sich um einen 72-jährigen Amerikaner, so die Polizei.“

Rettungseinsatz

Der Wintersportler war abseits der Piste unterwegs, als ein Schneebrett ihn erfasste und in eine Gletscherspalte schleuderte. Eine Gruppe anderer Wintersportler sah die Lawine abgehen und setzte die Rettungskette in Gang. Ein Pistenretter und ein Alpinpolizist erreichten die Unglücksstelle in kurzer Zeit. Mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät ortete das Duo den Mann in etwa 20 Metern Tiefe in der Spalte und holte ihn aus dem Schnee.

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Die Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Der per Hubschrauber eingetroffene Notarzt stellte den Tod fest. Die Bergrettung barg den Toten, unterstützt vom Polizeihubschrauber.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion angeordnet. Wie es zu dem Unglück genau kam, wird weiter erhoben.