KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Lawinenunglück

Lawinenunglück: Schneebrett reißt Skifahrer in Gletscherspalte

Lawinenunglück: Schneebrett reißt Skifahrer in Gletscherspalte
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Samstagvormittag am Stubaier Gletscher: Ein Schneebrett löst sich abseits der Piste, darunter gähnt das Eis. Die Rettung läuft binnen Minuten an.

Ein 72-jähriger Amerikaner ist am Stubaier Gletscher gestorben, nachdem ihn bei einer Variantenabfahrt am Daunferner eine Lawine in eine Gletscherspalte gerissen hatte. Er ist das erste Lawinenopfer dieses Winters in Österreich. Das Unglück passierte am Samstag gegen 11.30 Uhr auf rund 2.970 Metern Seehöhe. Wer der Verunglückte war, stand am Sonntag fest: „Es handle sich um einen 72-jährigen Amerikaner, so die Polizei.“

Rettungseinsatz

Der Wintersportler war abseits der Piste unterwegs, als ein Schneebrett ihn erfasste und in eine Gletscherspalte schleuderte. Eine Gruppe anderer Wintersportler sah die Lawine abgehen und setzte die Rettungskette in Gang. Ein Pistenretter und ein Alpinpolizist erreichten die Unglücksstelle in kurzer Zeit. Mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät ortete das Duo den Mann in etwa 20 Metern Tiefe in der Spalte und holte ihn aus dem Schnee.

Die Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Der per Hubschrauber eingetroffene Notarzt stellte den Tod fest. Die Bergrettung barg den Toten, unterstützt vom Polizeihubschrauber.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion angeordnet. Wie es zu dem Unglück genau kam, wird weiter erhoben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Perspektive
Sex, Luxus und Herzschmerz: Was Balkan-Hits über Krisen verraten
| Untersuchungen
Haager Tribunal: 112 Studien zeigen, warum die Jugoslawienkriege bis heute spalten
| Rekordsumme
Wiener Nachtlokale sammeln 35.275 Euro, die Hälfte geht an SOS Balkanroute
| Barriere
Bär greift Pensionisten in Slowenien an – Die Grenze zu Kroatien stört Bären kaum, die Autobahn schon
| Migration
Weniger Zuwanderung, mehr Einbürgerungen: Warum das kein Widerspruch ist
MEHR AKTUELLE NEWS