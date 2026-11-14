Jobverlust in Österreich: Bei jedem neunten Fall verliert sich die Spur

Wer in Österreich seinen Arbeitsplatz verliert oder freiwillig kündigt, beginnt oft unmittelbar mit der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Doch längst nicht jeder Berufswechsel führt direkt zum nächsten Job. Eine am 12. November 2026 veröffentlichte Auswertung von Statistik Austria zeigt, wie unterschiedlich die Wege nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses verlaufen. 28 Prozent aller 2025 beendeten unselbstständigen Beschäftigungen mündeten in Arbeitslosigkeit. Bei weiteren 11,5 Prozent war anschließend nicht einmal mehr ein Hauptwohnsitz oder ein anderer erfasster Status in Österreich vorhanden.

In jedem neunten Fall fehlen plötzlich die Registerdaten

Besonders bemerkenswert ist, was die Statistik über Menschen zeigt, deren Beschäftigung endet und die anschließend in keinem der ausgewerteten österreichischen Register mehr aufscheinen. Das betrifft 11,5 Prozent aller untersuchten Beschäftigungsenden. Bei Männern liegt der Anteil sogar bei 13,4 Prozent, bei Frauen bei 8,9 Prozent.

Statistik Austria vermutet, dass dahinter in vielen Fällen Wegzüge ins Ausland stehen könnten. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Die Daten beweisen keine tatsächliche Auswanderung. Manche Menschen könnten bereits während ihrer Beschäftigung im Ausland gewohnt haben und nach Österreich gependelt sein. Auch Todesfälle oder andere nicht erfasste Lebenssituationen können eine Rolle spielen.

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Die Statistik zeigt damit eine interessante Lücke: Österreich weiß, wann ein Beschäftigungsverhältnis endet, kann aber nicht in jedem Fall feststellen, was danach mit der betreffenden Person geschieht.

Besonders in der Baubranche folgt häufig Arbeitslosigkeit

Noch deutlicher werden die Unterschiede bei einem Vergleich der Wirtschaftsbranchen. Im Bauwesen mündeten 46,2 Prozent der beendeten Beschäftigungsverhältnisse in Arbeitslosigkeit. Damit liegt die Branche weit über dem österreichweiten Durchschnitt von 28 Prozent.

Eine wichtige Rolle spielt die Saisonabhängigkeit. Gerade in den Wintermonaten werden zahlreiche Bauarbeiten eingeschränkt oder vorübergehend unterbrochen.

Anders sieht es in der IT-Branche aus. Dort folgte bei 24,7 Prozent der Beschäftigungsenden Arbeitslosigkeit. Weitere 24,1 Prozent mündeten unmittelbar in ein neues unselbstständiges Arbeitsverhältnis.

Im Medienbereich lag der Anteil anschließender Arbeitslosigkeit bei 22,7 Prozent. Besonders auffällig: 15,4 Prozent wechselten nach dem Beschäftigungsende in eine selbstständige Tätigkeit. Damit zeigen sich sehr unterschiedliche berufliche Perspektiven, abhängig davon, in welcher Branche jemand zuvor beschäftigt war.

Auch in der Gastronomie wechseln Beschäftigte häufig

Ein weiterer bemerkenswerter Befund betrifft den Tourismus. In der Beherbergung und Gastronomie lag die sogenannte Fluktuationsrate 2025 bei 62,6 Prozent. Noch höher war sie in der Land- und Forstwirtschaft mit 77,8 Prozent.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sechs von zehn Beschäftigten in der Gastronomie arbeitslos wurden. Die Fluktuationsrate misst das Verhältnis beendeter Beschäftigungen zum gesamten Beschäftigungsgeschehen einer Branche. Gerade saisonale Beschäftigungsverhältnisse können diese Kennzahl stark beeinflussen. Wesentlich stabilere Beschäftigungsverhältnisse finden sich beispielsweise in der Energieversorgung sowie im Finanz- und Versicherungswesen.

Warum die Zahlen auch für Menschen vom Balkan interessant sind

Für Menschen, die zwischen Österreich und Südosteuropa leben oder arbeiten, wirft die Untersuchung eine zusätzliche Frage auf. Wie viele Beschäftigte kehren nach dem Ende einer Saison tatsächlich in ihr Herkunftsland zurück? Und wie viele kommen später erneut nach Österreich, um hier zu arbeiten?

Besonders in saisonabhängigen Branchen wie Bauwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus können grenzüberschreitende Erwerbsverläufe eine Rolle spielen. Die neue Statistik liefert dafür interessante Hinweise, erlaubt aber keine belastbare Aussage darüber, wie viele Betroffene aus Bosnien, Serbien, Kroatien oder anderen Ländern stammen. Dafür wären zusätzliche Auswertungen nach Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Beschäftigungsverlauf notwendig.

Was Arbeitnehmer nach einer Kündigung beachten sollten

Wer nach dem Ende seines Arbeitsverhältnisses keinen neuen Job hat, sollte möglichst rasch Kontakt mit dem Arbeitsmarktservice aufnehmen. Der Antrag auf Arbeitslosengeld muss grundsätzlich spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit gestellt werden. Fällt dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag, reicht der nächste Werktag. Der Antrag kann bereits drei Wochen vor dem Beschäftigungsende eingereicht werden.

Wichtig: Auch bei einer einvernehmlichen Auflösung muss man nicht automatisch mit einer Sperre des Arbeitslosengeldes rechnen. Bei einer freiwilligen Kündigung kann dagegen unter bestimmten Voraussetzungen eine vierwöchige Sperrfrist gelten.

Die neuen Zahlen zeigen vor allem eines: Das Ende eines Arbeitsverhältnisses bedeutet für Menschen in Österreich keineswegs immer dasselbe. Während manche unmittelbar einen neuen Job beginnen, landen andere zunächst in der Arbeitslosigkeit. Und bei einem bemerkenswert großen Anteil lässt sich aus den österreichischen Registern nicht einmal eindeutig feststellen, wo ihr weiterer Lebensweg hinführt.