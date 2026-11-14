Fünf Forscherinnen aus Ex-Jugoslawien ausgezeichnet: Ihre Leistungen überraschen

Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien haben bei einer internationalen Wissenschaftsauszeichnung etwas gemeinsam: Alle fünf Länder werden in diesem Jahr von Frauen vertreten. Bei den Danubius Young Scientist Awards 2026, die auf Initiative des österreichischen Wissenschaftsministeriums vergeben werden, erhielten insgesamt 14 Nachwuchsforschende eine Auszeichnung. Die Preisverleihung fand am 5. November im bulgarischen Ruse statt. Hinter den fünf ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen stehen außergewöhnliche Forschungsprojekte, die von der Landwirtschaft bis zur Teilchenphysik reichen.

Montenegro: Jelena Mijušković erforscht die Entstehung des Universums

Eine besonders bemerkenswerte Karriere hat die montenegrinische Physikerin Jelena Mijušković vorzuweisen. Sie arbeitet an der Universität Montenegro und ist Mitglied der internationalen CMS-Forschungsgruppe am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Dort beschäftigen sich Wissenschaftler mit grundlegenden Fragen über den Aufbau der Materie. Mijušković untersucht unter anderem, was passiert, wenn schwere Atomkerne mit enormer Energie aufeinanderprallen. Dabei können für winzige Augenblicke Zustände entstehen, wie sie kurz nach dem Urknall geherrscht haben dürften.

Ihre Forschung beschäftigt sich damit mit Materie unter extremen Bedingungen und den fundamentalen Kräften der Natur.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Wissenschaftlerin promovierte 2022 im Rahmen eines gemeinsamen Programms der Universität Montenegro und der französischen Universität Paris-Saclay. Später forschte sie auch an der Universität Sapienza in Rom. Am CERN übernahm sie bereits verantwortungsvolle Aufgaben bei der Untersuchung von Teilchenkollisionen.

Serbien: Nataša Lukić erforscht das Gedächtnis von Pflanzen

Können sich Pflanzen an eine Dürre erinnern? Genau mit solchen Fragen beschäftigt sich die serbische Wissenschaftlerin Nataša Lukić am Institut für Molekulargenetik und Gentechnik der Universität Belgrad. Ihre Forschung untersucht, wie Pflanzen auf Trockenheit, Überschwemmungen und salzhaltige Böden reagieren.

Besonders interessant ist die sogenannte Stress-Erinnerung: Pflanzen können nach bestimmten Belastungen biologische Veränderungen aufweisen, die ihnen helfen, auf erneuten Stress besser zu reagieren. Die Wissenschaftlerin erforscht auch, ob solche Anpassungen Auswirkungen auf nachfolgende Pflanzengenerationen haben. Die Erkenntnisse könnten langfristig helfen, widerstandsfähigere Nutzpflanzen zu entwickeln.

Lukić besitzt zwei Doktortitel, die sie in Serbien und Deutschland erworben hat. Sie forschte unter anderem an den Universitäten Hohenheim und Banja Luka.

Kroatien: Jelena Horvatinec Isaković sucht Lösungen für ausgelaugte Böden

Eine andere Zukunftsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit von Jelena Horvatinec Isaković. Die Wissenschaftlerin der Agronomischen Fakultät in Zagreb beschäftigt sich mit nachhaltiger Landwirtschaft, der Verbesserung geschädigter Böden und der Wiederverwertung biologischer Abfälle. Dabei untersucht sie unter anderem, wie landwirtschaftliche Reststoffe sinnvoll genutzt und Belastungen durch Schwermetalle reduziert werden können.

Ihre Forschung könnte dazu beitragen, Böden langfristig fruchtbarer zu halten und landwirtschaftliche Abfälle besser zu verwerten.

Das ist besonders für Regionen interessant, die unter Bodendegradation, Trockenheit und Umweltbelastungen leiden. Die Universität Zagreb würdigte ihre Arbeit am 9. November ausdrücklich als Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft im Donauraum.

Bosnien: Inja Stojkić untersucht, warum junge Menschen ihre Universität wählen

Einen völlig anderen Forschungsansatz verfolgt Inja Stojkić aus Bosnien und Herzegowina. Sie leitet das Büro für internationale Zusammenarbeit der Universität Mostar und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Internationalisierung von Hochschulen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum sich Studierende für eine bestimmte Universität entscheiden und welche Rolle deren internationale Bekanntheit spielt.

Ihre Arbeit untersucht unter anderem die Bedeutung von Hochschulkooperationen, Studienmobilität und der Positionierung von Universitäten im internationalen Wettbewerb. Das Thema ist gerade für Länder mit starker Abwanderung junger Menschen interessant. Wenn Universitäten international attraktiver werden und zusätzliche Studienmöglichkeiten anbieten, kann das ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ob dadurch tatsächlich weniger junge Menschen auswandern, muss allerdings gesondert untersucht werden.

Slowenien: Monika Lamot erforscht, warum Menschen der Medizin misstrauen

Die fünfte ausgezeichnete Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit einem gesellschaftlich besonders sensiblen Thema. Monika Lamot untersucht, weshalb Menschen Impfungen skeptisch gegenüberstehen und welche Rolle Vertrauen in Wissenschaft, Gesundheitsbehörden und gesellschaftliche Institutionen spielt. Dabei berücksichtigt sie auch Verschwörungserzählungen, persönliche Überzeugungen und das Verständnis medizinischer Informationen.

Ihre Forschung umfasst bereits mehr als 30 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Besonders bemerkenswert: Lamot leitet ein Forschungsprojekt im Umfang von 450.000 Euro, das zwischen 2026 und 2029 Einstellungen zu Impfungen über längere Zeiträume und Ländergrenzen hinweg untersucht. Die Erkenntnisse sollen helfen, Gesundheitskommunikation besser auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen abzustimmen.

Österreich zeichnet die Wissenschaftlerinnen aus

Die Danubius Young Scientist Awards werden seit 2014 jährlich vom österreichischen Wissenschaftsministerium und dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa vergeben. Aus jedem der 14 teilnehmenden Länder wird eine Nachwuchsforscherin oder ein Nachwuchsforscher ausgezeichnet. Die Auswahl erfolgt nach Nominierungen durch wissenschaftliche Einrichtungen und einer Bewertung durch eine internationale Fachjury.

Jeder Preis ist mit 1.350 Euro dotiert. Ziel ist es, hervorragende Forschungsleistungen sichtbar zu machen und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Dass die fünf Auszeichnungen für Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien in diesem Jahr allesamt an Frauen gingen, ist dabei eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit.

Ihre Geschichten zeigen eine Seite Südosteuropas, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kurz kommt: Wissenschaftlerinnen, die an internationalen Forschungsprojekten beteiligt sind und Antworten auf einige der großen Fragen unserer Zeit suchen, von der Ernährungssicherheit bis zu den Geheimnissen des Universums.