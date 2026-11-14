Arbeitslosengeld aus Österreich: Neue EU-Regel bringt Vorteile – doch nicht für alle Balkanländer

Zwei Männer haben jahrelang in Wien gearbeitet und verlieren ihren Arbeitsplatz. Einer möchte in Kroatien eine neue Stelle suchen, der andere versucht sein Glück in Bosnien und Herzegowina. Beide haben in Österreich Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlt. Trotzdem gelten für sie unterschiedliche Regeln. Eine neue EU-Verordnung, die am 1. November 2026 in Kraft getreten ist, wird diesen Unterschied künftig noch deutlicher machen. Die wichtigsten Änderungen sollen ab November 2028 angewendet werden.

Arbeitslosengeld künftig sechs Monate ins Ausland mitnehmen

Die Europäische Union hat ihre Vorschriften zur grenzüberschreitenden Sozialversicherung grundlegend überarbeitet. Besonders interessant ist die Änderung beim sogenannten Leistungsexport. Damit können Arbeitslose ihre Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen während der Jobsuche in einem anderen EU-Land weiterbeziehen. Bisher erlaubt das österreichische Arbeitsmarktservice (AMS) einen solchen Aufenthalt grundsätzlich für höchstens drei Monate.

Ab 1. November 2028 soll der reguläre Zeitraum auf sechs Monate steigen.

Die zuständigen Behörden können diese Frist unter bestimmten Voraussetzungen sogar bis zum Ende des bestehenden Leistungsanspruchs verlängern. Wer allerdings nur noch zwei Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, bekommt dadurch nicht automatisch sechs Monate lang Geld. Die maximale Bezugsdauer bleibt durch den vorhandenen Anspruch begrenzt.

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Kroatien und Slowenien profitieren von der neuen Regel

Für Menschen mit Verbindungen nach Kroatien und Slowenien eröffnet die Änderung zusätzliche Möglichkeiten. Beide Länder gehören zur Europäischen Union und fallen damit unter die europäische Koordinierung der Sozialversicherungssysteme. Ein Arbeitnehmer, der in Österreich arbeitslos wird und hier Anspruch auf Arbeitslosengeld besitzt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen in Kroatien nach einer neuen Beschäftigung suchen und seine österreichischen Leistungen vorübergehend weiterbeziehen.

Dafür muss er allerdings mehrere Bedingungen erfüllen. Grundsätzlich muss er zunächst mindestens vier Wochen beim AMS zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Vor der Abreise benötigt er die entsprechende Genehmigung und das Formular U2. Nach seiner Ankunft muss er sich innerhalb von sieben Tagen bei der zuständigen Arbeitsverwaltung des Ziellandes melden.

Entscheidend ist: Die Jobsuche im Ausland muss vor der Abreise mit dem AMS vereinbart werden.

Warum Bosnien und Serbien anders behandelt werden

Hier liegt der überraschende Unterschied. Bosnien und Herzegowina sowie Serbien sind keine EU-Mitglieder. Deshalb gilt die europäische Regelung über die Mitnahme von Arbeitslosengeld bei der Jobsuche dort nicht automatisch.

Österreich hat mit beiden Ländern allerdings bilaterale Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Diese erfassen auch die Arbeitslosenversicherung. Das bedeutet jedoch nicht, dass österreichisches Arbeitslosengeld einfach wie innerhalb der EU für mehrere Monate mitgenommen werden kann.

Die Abkommen regeln insbesondere die Anrechnung von Versicherungszeiten, die in beiden Ländern erworben wurden.

Unter bestimmten Voraussetzungen können diese Zeiten berücksichtigt werden, wenn jemand im anderen Vertragsstaat einen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung geltend macht. Das ist rechtlich etwas anderes als die vorübergehende Weiterzahlung österreichischen Arbeitslosengeldes während einer Jobsuche im Ausland.

Gibt es für Bosnien und Serbien trotzdem eine Ausnahme?

Ja, allerdings nicht automatisch. Grundsätzlich ruht der Anspruch auf österreichisches Arbeitslosengeld während eines Auslandsaufenthaltes. Das AMS kann jedoch eine sogenannte Nachsicht gewähren. Als berücksichtigungswürdiger Grund gilt beispielsweise die nachweisliche Suche nach einer Arbeitsstelle im Ausland.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Leistung dadurch für höchstens drei Monate weitergezahlt werden. Betroffene müssen dafür einen entsprechenden Antrag stellen und die Gründe ihres Aufenthalts nachweisen.

Eine solche Nachsicht ist keine automatische Bewilligung und nicht mit dem regulären EU-Leistungsexport gleichzusetzen.

Wer ohne vorherige Klärung ins Ausland fährt, riskiert deshalb eine Unterbrechung seiner Zahlungen.

Spielt die Staatsbürgerschaft eine Rolle?

Nicht ausschließlich. Entscheidend sind neben dem Zielstaat auch der Versicherungsstatus, der rechtmäßige Aufenthalt und die persönliche Situation. Auch Drittstaatsangehörige können unter bestimmten Voraussetzungen von den europäischen Sozialversicherungsregeln erfasst werden. Ein serbischer oder bosnischer Staatsbürger, der rechtmäßig in Österreich lebt, ist daher nicht allein aufgrund seines Passes von der EU-Koordinierung ausgeschlossen.

Allerdings bedeutet ein Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen nicht automatisch, dass man in einem anderen EU-Land ohne zusätzliche Genehmigung arbeiten darf. Aufenthaltsrecht und Arbeitsmarktzugang müssen gesondert geprüft werden.

Was Arbeitslose jetzt beachten müssen

Die neue EU-Verordnung wurde am 27. Oktober 2026 veröffentlicht und trat am 1. November in Kraft. Die wesentlichen Änderungen beim Arbeitslosengeld gelten jedoch erst ab 1. November 2028.

Wer bereits heute in Kroatien oder Slowenien Arbeit suchen möchte, muss sich deshalb weiterhin an die derzeitigen österreichischen Regeln halten. Bei einer geplanten Jobsuche in Bosnien oder Serbien sollte vor der Abreise geklärt werden, ob eine Nachsicht möglich ist.

Die neue Regelung zeigt, wie unterschiedlich die Möglichkeiten für Menschen sind, die zwischen Österreich und Südosteuropa leben und arbeiten. Zwei Beschäftigte können jahrelang in dieselbe Arbeitslosenversicherung einzahlen und trotzdem völlig unterschiedliche Voraussetzungen vorfinden, sobald sie jenseits der österreichischen Grenze einen neuen Job suchen möchten.