Vulkan schläft seit 22 Millionen Jahren: Im Gestein versteckt sich ein Schatz

Ein Vulkan, der seit Millionen Jahren schweigt, hinterlässt bei Lepoglava Spuren in Blau und Grau. Sie sind tief im Gestein verborgen.

Bei Lepoglava befindet sich mit Gaveznica, auch Kameni vrh genannt, der einzige erhaltene fossile Vulkan Kroatiens. Das geologisch geschützte Areal erinnert an die feurige Vergangenheit der Region und ist über die Grenzen hinaus für den Achat von Lepoglava bekannt. An den Hängen der Ivanščica liegt der Fundort, dessen vulkanische Aktivität rund 22 Millionen Jahre zurückreicht, ins Miozän. Jüngere Sedimente überlagerten die Überreste, später wurden sie wieder freigelegt. Deshalb gilt der Vulkan heute als fossiles Relikt.

In den Gesteinen von Gaveznica ist diese ferne Vergangenheit gleichsam konserviert. Laut der Öffentlichen Einrichtung Priroda Varaždinske županije besteht der Hügel aus Andesit, vulkanischer Brekzie und Tuff. Andesit entsteht, wenn Lava abkühlt und erstarrt. Vulkanische Brekzie setzt sich aus eckigen Bruchstücken vulkanischen Materials zusammen, Tuff wiederum aus verfestigter vulkanischer Asche.

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Ehemaliger Steinbruch

Der Kameni vrh war einst ein Hügel mit einer Höhe von 373 Metern. An seiner Stelle klafft heute die große Mulde eines aufgelassenen Steinbruchs. Sie erinnert an einen Krater, geht aber vor allem auf den Gesteinsabbau zurück.

Von 1923 bis 1967 arbeiteten hier Häftlinge aus Lepoglava und brachen Hypersthen-Andesit, ein besonders hartes vulkanisches Gestein, das für den Straßenunterbau gebraucht wurde. Wie die Öffentliche Einrichtung Priroda Varaždinske županije erklärt, legte der Abbau den eigentlichen vulkanischen Schlot frei. Das ist jener Kanal, durch den das Magma einst an die Oberfläche stieg.

Lepoglavas Achat

Eng mit der vulkanischen Geschichte verknüpft ist der Achat von Lepoglava. Der Halbedelstein zählt zu den Chalcedonen, einer feinkristallinen Form von Quarz, und zeigt dünne Lagen in Farbtönen von Hellblau bis Dunkelgrau. Auf der Website des Tourismus-, Kultur- und Informationszentrums heißt es, die Achate von Lepoglava seien in Hohlräumen und Spalten des Andesits entstanden. Bis ein Achat gebildet ist, vergehen etwa 1.000 Jahre, in denen sich Schicht für Schicht Quarzminerale ablagern. Seine volle Schönheit entfaltet er nach dem Schneiden und Polieren.

Wegen seines geologischen Werts steht Gaveznica/Kameni vrh seit 1998 als geologisches Naturdenkmal unter Schutz, als sechstes seiner Art in Kroatien. Auf dem einstigen Gipfel stieß man außerdem auf Überreste einer vorgeschichtlichen Siedlung aus der späten Bronzezeit.

Der Fundort liegt rund 500 Meter südwestlich der Kirche der heiligen Maria, nahe dem Zentrum von Lepoglava. Ein eigens angelegter Lehrpfad erläutert den vulkanischen Ursprung sowie die hier entdeckten Gesteine und Minerale. Wer an organisierten Besichtigungen mit fachkundiger Führung interessiert ist, wendet sich an das Tourismus-, Kultur- und Informationszentrum in Lepoglava.